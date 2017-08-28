Сеть магазинов Rendez-Vous впервые представляет коллекцию обуви Isabel Marant В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками Новости Fashion Street

В новом сезоне осень-зима 2017-2018 сеть магазинов Rendez-Vous пополнится коллекцией обуви известного французского бренда Isabel Marant. В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками.

Коллекция обуви Isabel Marant — это воплощение парижского стиля и ода современной женщине, которая успевает делать миллион дел в день и никогда не выбирает между комфортом и красотой, потому что ее любимая марка способна гарантировать ей и то, и другое.

Коллекция удобной обуви Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous Черные женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant Сникрсы из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017 Сапоги украшеные принтами из коллекции обуви Isabel Marant Замшевые сапожки из коллекции обуви Isabel Marant Женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant, осень 2017

Высокие сапоги из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017/18 Женские высокие сапоги, оригинальный принт, скошеный каблук. Изабель Маран осень 2017 Элегантные высокие сапоги Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous

Isabel Marant — настоящая звезда и гордость компании Rendez-Vous в новом сезоне. Коллекция обуви известного французского дома моды дополнит портфолио компании в сегменте «премиум».

Коллекция обуви Isabel Marant будет доступна на сайте: https://www.rendez-vous.ru/n/isabel_marant и в 4 магазинах сети Rendez-Vous:

г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 8;

г. Москва, 2-й Смоленский переулок, д. 1/ 4;

г. Москва, ТЦ «Атриум»: Земляной вал ул., д. 33;

г. Москва, ГУМ, Красная площадь, д. 3.

Информация предоставлена пресс-службой Rendez-Vous