фото 1: Французская модная обувь Isabel Marant, осень-зима 2017/2018 Новости Fashion Street 28.08.2017

Сеть магазинов Rendez-Vous впервые представляет коллекцию обуви Isabel Marant

В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками

В новом сезоне осень-зима 2017-2018 сеть магазинов Rendez-Vous пополнится коллекцией обуви известного французского бренда Isabel Marant. В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками.

Коллекция обуви Isabel Marant — это воплощение парижского стиля и ода современной женщине, которая успевает делать миллион дел в день и никогда не выбирает между комфортом и красотой, потому что ее любимая марка способна гарантировать ей и то, и другое.

фото 1: Коллекция удобной обуви Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous Коллекция удобной обуви Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous
фото 2: Черные женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant Черные женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant
фото 3: Сникрсы из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017 Сникрсы из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017
фото 4: Сапоги украшеные принтами из коллекции обуви Isabel Marant Сапоги украшеные принтами из коллекции обуви Isabel Marant
фото 5: Замшевые сапожки из коллекции обуви Isabel Marant Замшевые сапожки из коллекции обуви Isabel Marant
фото 6: Женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant, осень 2017 Женские ботинки из коллекции обуви Isabel Marant, осень 2017
фото 1: Высокие сапоги из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017/18 Высокие сапоги из коллекции обуви Isabel Marant, осень-зима 2017/18
фото 2: Женские высокие сапоги, оригинальный принт, скошеный каблук. Изабель Маран осень 2017 Женские высокие сапоги, оригинальный принт, скошеный каблук. Изабель Маран осень 2017
фото 3: Элегантные высокие сапоги Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous Элегантные высокие сапоги Isabel Marant в магазинах Rendez-Vous

Isabel Marant — настоящая звезда и гордость компании Rendez-Vous в новом сезоне. Коллекция обуви известного французского дома моды дополнит портфолио компании в сегменте «премиум».

Коллекция обуви Isabel Marant будет доступна на сайте: https://www.rendez-vous.ru/n/isabel_marant и в 4 магазинах сети Rendez-Vous:

Информация предоставлена пресс-службой Rendez-Vous

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