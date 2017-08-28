Сеть магазинов Rendez-Vous впервые представляет коллекцию обуви Isabel Marant
В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками
В новом сезоне осень-зима 2017-2018 сеть магазинов Rendez-Vous пополнится коллекцией обуви известного французского бренда Isabel Marant. В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками.
Коллекция обуви Isabel Marant — это воплощение парижского стиля и ода современной женщине, которая успевает делать миллион дел в день и никогда не выбирает между комфортом и красотой, потому что ее любимая марка способна гарантировать ей и то, и другое.
Isabel Marant — настоящая звезда и гордость компании Rendez-Vous в новом сезоне. Коллекция обуви известного французского дома моды дополнит портфолио компании в сегменте «премиум».
Коллекция обуви Isabel Marant будет доступна на сайте: https://www.rendez-vous.ru/n/isabel_marant и в 4 магазинах сети Rendez-Vous:
- г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 8;
- г. Москва, 2-й Смоленский переулок, д. 1/ 4;
- г. Москва, ТЦ «Атриум»: Земляной вал ул., д. 33;
- г. Москва, ГУМ, Красная площадь, д. 3.
Информация предоставлена пресс-службой Rendez-Vous
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