Сумка Amal «Vivaldi» от Ballin эксклюзивно в магазинах NO ONE
Сумка представлена в практичном макси размере и выполнена из редких материалов в технике пэчворк
В осенне-зимнем сезоне Ballin представляет новую версию своей культовой сумки Amal, названную в честь успешного адвоката и героини светских хроник Амаль Клуни.
Модель представлена в практичном макси размере и выполнена из редких материалов в технике пэчворк, вызывающих в памяти старинные венецианские салоны со свойственным им величием и роскошным убранством.
Лимитированная коллекция получила название Vivaldi и будет эксклюзивно представлена в сети магазинов NO ONE.
Информация предоставлена Пресс-офисом NO ONE
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