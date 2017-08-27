фото 1: Модный аксессуар для женщин, сумка Баллин Вивальди Новости Fashion Street 27.08.2017

Сумка Amal «Vivaldi» от Ballin эксклюзивно в магазинах NO ONE

Сумка представлена в практичном макси размере и выполнена из редких материалов в технике пэчворк

В осенне-зимнем сезоне Ballin представляет новую версию своей культовой сумки Amal, названную в честь успешного адвоката и героини светских хроник Амаль Клуни.

Модель представлена в практичном макси размере и выполнена из редких материалов в технике пэчворк, вызывающих в памяти старинные венецианские салоны со свойственным им величием и роскошным убранством.

Лимитированная коллекция получила название Vivaldi и будет эксклюзивно представлена в сети магазинов NO ONE.

фото 1: Женская сумка Amal «Vivaldi» от Ballin эксклюзивно в магазинах NO ONE Женская сумка Amal «Vivaldi» от Ballin эксклюзивно в магазинах NO ONE

Информация предоставлена Пресс-офисом NO ONE

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