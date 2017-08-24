фото 1: Камила Кабелл в модной одежде GUESS осень-2017 Новости Fashion Street 24.08.2017

Лицом новой кампании GUESS FW 17 стала Camila Cabello

Ключевые направления сезона: джинсовая тяжелая смесь силуэтов в форме больших курток, узких джинсов с высокой талией, коротких шорт и топов push up

В Нью-Йорке этой осенью GUESS с гордостью представит кубинско-мексико-американскую мультиплатиновую певицу/автора песен, возглавляющую чарты — Камилу Кабейо, как лицо рекламной кампании GUESS Jeans Fall 2017 вместе с моделью Алекс Деллисола. Вдохновляясь корнями GUESS и общеамериканским стилем, культовая черно-белая кампания отражает богатое наследие GUESS, которое характеризовало бренд последние несколько десятилетий.

Осенний ассортимент женской одежды предлагает джинсовую тяжелую смесь силуэтов в форме больших курток, узких джинсов с высокой талией, коротких шорт и топов с эффектом пуш-ап. Искусственный мех , заявляется в этом сезоне в разноцветных и леопардовых принтах на куртках, добавляя эффектности в любой приглушенный наряд.

В этом сезоне возрождение старинных вдохновленных эмблем танков и Т-образных футболок создает иной внешний вид, но они продолжают оставаться ключевой частью GUESS.

Для парней GUESS — куртки больших размеров, стеганые бомберы, байкерские куртки из искусственной кожи — это ключевые стильные направления верхней одежды сезона. Обесцвеченная и потертая джинса играет заметную роль в осеннем предложении, добавляя немного преимущества при подаче и предлагаясь в различных силуэтах, включая и джинсы и куртки.

фото 1: Модная одежда GUESS осень-зима 2017, на фото Camila Cabello Модная одежда GUESS осень-зима 2017, на фото Camila Cabello
фото 2: Рекламная кампания одежды GUESS FW 17. Камила Кабейо и Алекс Деллисола Рекламная кампания одежды GUESS FW 17. Камила Кабейо и Алекс Деллисола
фото 3: Камила Кабелло и Алекс Деллисола в рекламе GUESS осень 2017 Камила Кабелло и Алекс Деллисола в рекламе GUESS осень 2017

«Нельзя быть более взволнованной чем я при сотрудничестве с GUESS в этой невероятной кампании, — делится Кабейо. «Я выросла, любя их эстетику, и даже в своих самых смелых мечтах, я никогда не думала, что мне посчастливится быть частью этого» — продолжила она.

Искусство Поля Марчиано, главного креативного директора GUESS, снятое модным фотографом Татьяной Герусовой в пустыне Палмдейл, штат Калифорния. Кампания рассказывает о любовной паре на дороге, которая ищет страсти и волнения, показав наследие GUESS через вещи 90-х годов и большие джинсовые куртки. Преобладание джинсовой одежды вызвало воодушевляющую эру квинтэссенции рекламных кампаний GUESS. «Уверенность, сила и красота Камиллы отражают качества, которые я ищу в «девушке GUESS», и очень рад приветствовать ее в семье GUESS», — говорит Пол Марчиано, главный креативный директор GUESS.

Материалы и фото предоставлены PR службой Principe

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