Элегантная коллекция модных сумок и аксессуаров от итальянского бренда ELEGANZZA, FW17/18
Сумки объемного формата цвета синий электрик, сумочки типа «кросс-боди» со вставками из принтованной кожи, — актуальные сумки этой осени выглядят именно так!
Коллекция модных сумочек и аксессуаров Eleganzza называется «Искушение» и призывает поддаться чувствам, познать настоящую историю соблазна. Креативный директор бренда Клаудио Бьязи рассказывает: «Представляя женщину, я всегда помню о ее истинной природе. Она искушает, влечет за собой, соблазняет… Именно под властью этих чувств я создал новую коллекцию. Формы, цвета и дизайн аксессуаров Eleganzza как напоминание о главной женской силе — искушать!».
Название коллекции объединяет характер капсульных линеек, каждая из которых со своим оттенком искушения: от страстных ягодных до насыщенных синих тонов. Кокетливые рюши, воздушные перья, имитация вышивки, тиснение под рептилию — истинный соблазн в современном прочтении! Поддайтесь «Искушению»!
Ключевая линейка коллекции «Искушение» — «Афродизиак»
Аксессуары в капсуле «Афродизиак», созданы вызывать желание. Сумки объемного формата, отлично подходящие на каждый день, только на первый взгляд выглядят строго. Присмотритесь поближе и обратите внимание: по бокам представлены флористичные мотивы — фантазийный рисунок, оттенки которого гармонично сочетаются с общим тоном — воплощение женственности и элегантности! Также Вы найдете несколько вариантов crossbody. Привычную осенне-зимнюю палитру дизайнер Клаудио Бьязи приукрасил синим электриком и не забыл про актуальный винный цвет. Он демонстрирует силу характера и таинственный темперамент своей обладательницы.
Информация предоставлена пресс-офисом марки Eleganzza
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