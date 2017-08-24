Элегантная коллекция модных сумок и аксессуаров от итальянского бренда ELEGANZZA, FW17/18 Сумки объемного формата цвета синий электрик, сумочки типа «кросс-боди» со вставками из принтованной кожи, — актуальные сумки этой осени выглядят именно так! Новости Fashion Street

Коллекция модных сумочек и аксессуаров Eleganzza называется «Искушение» и призывает поддаться чувствам, познать настоящую историю соблазна. Креативный директор бренда Клаудио Бьязи рассказывает: «Представляя женщину, я всегда помню о ее истинной природе. Она искушает, влечет за собой, соблазняет… Именно под властью этих чувств я создал новую коллекцию. Формы, цвета и дизайн аксессуаров Eleganzza как напоминание о главной женской силе — искушать!».

Название коллекции объединяет характер капсульных линеек, каждая из которых со своим оттенком искушения: от страстных ягодных до насыщенных синих тонов. Кокетливые рюши, воздушные перья, имитация вышивки, тиснение под рептилию — истинный соблазн в современном прочтении! Поддайтесь «Искушению»!

Сумка crossbody с этническим принтом «пейсли», Eleganzza осень-зима 2017/2018 Сумка объемного формата, винный оттенок. Eleganzza, осень-зима 2017/2018 Повседневная сумка цвета синий электрик. «Элеганза» осень-зима 2017/2018 Шарф и перчатки из коллекции модных аксессуаров Eleganzza FW17/18 Черная сумка «на руку» из коллекции Eleganzza, осень-зима 2017/2018 Итальянская дизайнерская сумка Eleganzza, осень-зима 2017/2018

Сумка объемного формата цвета синий электрик, «Элеганза» осень-зима 2017/18 Черный рюкзак из коллекции «Элеганза» осень-зима 2017/18 Удобная сумочка «на плечо», коллекция «Элеганза» осень-зима 2017/18 Сумочка типа «кросс-боди», коллекция «Элеганза» осень-зима 2017/18 Сумка, способная идеально дополнить деловые наряды для офиса Сумка, печатки и шарфик из коллекции «Элеганза» осень-зима 2017/18

Ключевая линейка коллекции «Искушение» — «Афродизиак»

Аксессуары в капсуле «Афродизиак», созданы вызывать желание. Сумки объемного формата, отлично подходящие на каждый день, только на первый взгляд выглядят строго. Присмотритесь поближе и обратите внимание: по бокам представлены флористичные мотивы — фантазийный рисунок, оттенки которого гармонично сочетаются с общим тоном — воплощение женственности и элегантности! Также Вы найдете несколько вариантов crossbody. Привычную осенне-зимнюю палитру дизайнер Клаудио Бьязи приукрасил синим электриком и не забыл про актуальный винный цвет. Он демонстрирует силу характера и таинственный темперамент своей обладательницы.

Информация предоставлена пресс-офисом марки Eleganzza