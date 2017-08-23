Лукбук премиальной линии обуви и аксессуаров Alla Pugachova. Синематографика в стиле 70-х
Элегантные туфли, украшенные необычной фурнитурой и меховыми деталями, изящные ботильоны в мягкой фактуре бархата, сапоги со шнуровкой, классические лоферы…
Бренд «Эконика» представил лукбук премиальной линии обуви и аксессуаров Alla Pugachova сезона осень-зима 2017/18 в стилистике 70х, одном из основных направлений в тенденциях нынешнего сезона. Главной героиней съемки стала актриса театра и кино Юлия Хлынина.
Прежде всего, тренд 70-х нашел отражение в самой коллекции. Элегантные туфли, украшенные модными рюшами, необычной фурнитурой и меховыми деталями, изящные ботильоны в мягкой фактуре бархата, замши и велюра, сапоги со шнуровкой, классические лоферы. Нейтральная цветовая гамма поддерживает стилистику коллекции. Благородный бордовый, приглушенный оттенок синего, глубокий зеленый и светлая охра соседствуют с основными зимними цветами — черным и темно-коричневым. Акцентными трендовыми цветами выступают серо-голубой и горчичный.
Интерьер, в котором проходили съемки лукбука, воссоздает эпоху тех лет. Интересное сочетание фактур и предметов мебельной гарнитуры: светло-деревянные стены, марокканский ковер, текстильный диван с подушками тепло-коричневых и оранжевых оттенков, смелые узоры и другие необычные элементы в убранстве апартаментов придают съемке невероятный колорит и аутентичность.
Сам формат лукбука поддерживает новый, стремительно набирающий обороты тренд — синематографику. Это формат завораживающих фото, где отдельные части фотографии движутся, при этом основная часть фото остается неподвижной. Смешение ретро стиля с модной новой технологией отражают произошедшие изменения в концепции премиальной линии Alla Pugachova бренда «Эконика».
Информация предоставлена PR службой «Эконика»
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