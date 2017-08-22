фото 1: Модные проекты на выставке модной одежды CPM Новости Fashion Street 22.08.2017

Запуск нового спецпроекта в рамках CPM-Collection Premiere Moscow

Новым витком в развитии выставки CPM-Collection Premiere Moscow осенью 2017 года станет новый модный дебют CPM MY COUNTRY

Выставка CPM–Collection Premi&#232;re Moscow пройдет в период с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона Весна-Лето 2018.

Новым витком в развитии выставки CPM-Collection Premiere Moscow осенью 2017 года станет спецпроект CPM MY COUNTRY. Идея запуска данного сегмента вдохновлена большим количеством визитов организаторов выставки в различные регионы России и страны ближнего зарубежья — Беларусь, Украину, Казахстан, Азербайджан, Латвия и др. По итогам проведения нескольких десятков деловых круглых столов с местными представителями индустрии моды, журналистами и лидерами мнений, стала очевидна необходимость поддержки небольших региональных компаний, направленных на дальнейший совместный рост и развитие.

фото 1: Женская одежда, дизайн Alexey Pavlov Женская одежда, дизайн Alexey Pavlov
фото 2: Дизайнерская одежда, бренд Shi Shi (Юлия Шинкарева) Дизайнерская одежда, бренд Shi Shi (Юлия Шинкарева)
фото 3: Модная одежда ЯLLO (Ольга Миклина) Модная одежда ЯLLO (Ольга Миклина)

Продолжая устойчивый вектор работы CPM в качестве лидирующей бизнес платформы индустрии моды Восточной Европы на протяжении 15 лет, новая инициатива поможет присоединиться к этому движению молодым и активным компаниям из самых разных регионов. Согласно концепции проекта, каждый сезон для участия в CPM MY COUNTRY будут отбираться 5 лучших дизайнерских марок из определенного региона для проведения презентации новых коллекций в рамках выставки. На объединенном стенде каждый из участников сможет полноценно представить свои модели на выставочном оборудовании и манекенах.

Дебютным участником CPM MY COUNTRY была выбрана Нижегородская область, индустрия моды которой последний год находится в состоянии бурного роста и развития, что сопровождается неподдельным интересом местных медиа и потребителей. Партнерами CPM по запуску проекта выступят нижегородское отделение Союза Дизайнеров России, а также местные редакции проектов Sobaka.NN и iVolga. Fashion директор CPM Александр Радермахер отобрал для дебютного сезона проекта следующие бренды: TheClou, Mashkara, SHI SHI (Юлия Шинкарева), ЯLLO (Ольга Миклина), Alexey Pavlov.

Стенд CPM MY COUNTRY расположится в Галерее Нижнего Уровня в непосредственной близости от офиса организаторов и нового Fashion-Jungle Lounge.

Информация предоставлена PR службой Мессе Дюссельдорф Москва

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