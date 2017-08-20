Модные аксессуары Coccinelle FW 2017/18: Aristo-street
Драгоценные детали, маленькие золотые короны, звезды и вензеля «восточного экспресса» украшают новые модели сумок Coccinelle
New Aristocracy (Новая аристократия). Это ключевое словосочетание для описания коллекции сумок Coccinelle Осень-Зима 2017-2018. В одночасье практичные и шикарные, изысканные, утонченные, пропитанные духом улиц, сумки нового сезона функциональны и многолики.
Coccinelle предлагают оправиться в путешествие по Японии, заманчивой и противоречивой, где объекты и материалы находятся в постоянном движении; между чайной церемонией и скоростными поездами, античными кимоно и куклами манга, неоновыми огнями и буддийскими храмами.
Ginza queen. Мистическая чувственность гейши и японского сада послужили вдохновением для создания этого утонченного настроения. Цветочные узоры на шелковых японских поясах и бумажных зонтиках, перенесены на звездную гостью сезона Осень-Зима 2017-2018, Ambrine. Гармоничная B14 исследует новые аккорды: питон и замша, игра с ламинированными деталями и цветом. Saddle bag с забавным именем Carousel родом из 60-х, украшают экзотические мотивы кожи рептилий.
Invitation to the Palace. Драгоценные детали, маленькие золотые короны, звезды и вензеля «восточного экспресса» украшают новые модели сумок Coccinelle. Изобретаются новые для бренда фактуры и материалы: натуральная зернистая кожа, монохромный металлик, принт, имитирующий кожу угря.
Toylike princess. Свежее, игривое и графичное настроение, вдохновленное японскими девушками-супергероями. Ключевая сумка — прекрасная Arlettis, облаченная в роскошные наряды из золота, разноцветной замши, шотландской клетки в настроении post-punk. Женственные шопперы и рюкзаки украшены глиттером и цветной замшей в стиле пэчворк.
Рекламная кампания Coccinelle Осень-Зима 2017-18
Новая рекламная кампания Coccinelle — это история о дружбе и женственности, разворачивающаяся в пульсирующем сердце итальянской столицы моды, с потрясающими видами, открывающимися с миланских крыш, собором Дуомо и колокольней.
На снимках нью-йоркского фотографа Билли Кида винтажное настроение витает в воздухе, раскрываясь теплыми и позитивными вибрациями. В кадре —прекрасные девушки, топ-модели Агнесс Акерлунд и Эйден Кертисс, а также главные героини осенней истории бренда. Ими стали жизнерадостная и яркая Arlettis mini, выполненная в стиле пэчворк, и звездная гостья сезона, Ambrine, облаченная в шикарные наряды: золотой с цветочным принтом, жаккардовый, болотный, имитирующий кожу угря, оранжевый и желтый.
Информация и фото предоставлены агентством LIVE PR
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