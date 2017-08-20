фото 1: коллекции модной одежды Бетти Барклай, осень 2017 Новости Fashion Street 20.08.2017

Betty Barclay осень-зима 2017/2018

Гармоничное сочетание модных деталей и классического стиля в новой коллекции модной одежды Бетти Барклай  

«Contemporary Function» — устойчивый тренд нового сезона, реализован в форме удобной, функциональной небрежности в коллекции Betty Barclay осень-зима 2017/2018. Женственность остается крайне важным атрибутом коллекции.

Удобные трикотажные платья и шерстяные изделия выполнены в благородно-нейтральных тонах бежевого, кирпичного и серого. Пальто удлиненного типа из джерси или вязаное, удачно комбинируется с узкими брюками, чтобы подчеркнуть красивый силуэт.

Одним из ключевых луков для осени/зимы 2017 является простая рубашка свободного покроя с высоким завернутым или подрезанным воротником в сочетании с небрежными фланелевыми брюками. Ватные куртки, отделанные красивым искусственным мехом становятся модной альтернативой шерстяному пальто.

фото 1: Одежда Betty Barclay, коллекция осень-зима 2017/2018 Одежда Betty Barclay, коллекция осень-зима 2017/2018
фото 2: Вязаный полувер Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Вязаный полувер Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 3: Стеганое пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Стеганое пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 4: Пиджак Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Пиджак Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 5: Куртка зимняя стеганая пуховая, Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Куртка зимняя стеганая пуховая, Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 6: Пальто с мехом, Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Пальто с мехом, Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 1: Юбка и блуза модного силуэта, Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Юбка и блуза модного силуэта, Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 2: Легкая куртка Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Легкая куртка Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 3: Осеннее черное пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Осеннее черное пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 4: Полупальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Полупальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 5: Куртка-пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Куртка-пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 6: Зимнее пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Зимнее пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 1: Вязаные вещи из коллекции Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Вязаные вещи из коллекции Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 2: Легкая черная куртка из нейлона, Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Легкая черная куртка из нейлона, Betty Barclay осень-зима 2017/2018
фото 3: Удлиненный пиджак, джинсы. Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Удлиненный пиджак, джинсы. Betty Barclay осень-зима 2017/2018

Не теряет своей важности и многоцветная пушистая шерсть букле для мягких жакетов и комбинация шерсть-нейлон, великолепно подчеркивающая женственность и фигуру. Наряду с этим в центре внимания находятся легкие материалы персиковых оттенков с мягким захватом для пуховых курток; не требующий ухода нейлон для модных женских парок.

Прибавляют женственности новые мягкие материалы с изысканным внешним видом, легкий блеск, декоративные элементы или металлические украшения. При этом жаккард приходит на смену джерси и шелка, приобретая все большую актуальность. А новые биэластичные джинсовые ткани становятся все более востребованными для пошива брюк.

Информация и фото предоставлены пресс-сервисом Betty Barclay Group в России, Propaganda GEM

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