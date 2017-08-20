Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Гармоничное сочетание модных деталей и классического стиля в новой коллекции модной одежды Бетти Барклай Новости Fashion Street

«Contemporary Function» — устойчивый тренд нового сезона, реализован в форме удобной, функциональной небрежности в коллекции Betty Barclay осень-зима 2017/2018. Женственность остается крайне важным атрибутом коллекции.

Удобные трикотажные платья и шерстяные изделия выполнены в благородно-нейтральных тонах бежевого, кирпичного и серого. Пальто удлиненного типа из джерси или вязаное, удачно комбинируется с узкими брюками, чтобы подчеркнуть красивый силуэт.

Одним из ключевых луков для осени/зимы 2017 является простая рубашка свободного покроя с высоким завернутым или подрезанным воротником в сочетании с небрежными фланелевыми брюками. Ватные куртки, отделанные красивым искусственным мехом становятся модной альтернативой шерстяному пальто.

бренд : Betty Barclay

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Юбка и блуза модного силуэта, Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Легкая куртка Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Осеннее черное пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Полупальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Куртка-пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018 Зимнее пальто Betty Barclay осень-зима 2017/2018

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Не теряет своей важности и многоцветная пушистая шерсть букле для мягких жакетов и комбинация шерсть-нейлон, великолепно подчеркивающая женственность и фигуру. Наряду с этим в центре внимания находятся легкие материалы персиковых оттенков с мягким захватом для пуховых курток; не требующий ухода нейлон для модных женских парок.

Прибавляют женственности новые мягкие материалы с изысканным внешним видом, легкий блеск, декоративные элементы или металлические украшения. При этом жаккард приходит на смену джерси и шелка, приобретая все большую актуальность. А новые биэластичные джинсовые ткани становятся все более востребованными для пошива брюк.

Информация и фото предоставлены пресс-сервисом Betty Barclay Group в России, Propaganda GEM