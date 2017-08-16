фото 1: Регина Тодоренко в модной обуви NO ONE осень-зима 2017/2018 Новости Fashion Street 16.08.2017

Концепция модного офисного стиля — одна из главных тенденций нового сезона

Регина Тодоренко и Максим Матвеев в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018

В рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018 телеведущая Регина Тодоренко и актер Максим Матвеев примерили на себя несколько образов из новых осенне-зимних коллекций. Талантливые герои легко вписались в концепцию модного офисного стиля — одной из главных тенденций нового сезона.

Образы для Регины созданы с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018. Среди моделей: ботфорты Casadei, мюли Grey Mer, хайкеры Premiata, сапоги Rocco P., ботильоны Sergio Rossi и Pollini, кроссовки Barracuda.

Максим представил новые модели из мужских коллекций: дерби Santoni, кроссовок Barracuda и Premiata, хайкеров Alberto Guardiani, ботинок челси Fratelli Rossetti.

фото 1: Максим Матвеев в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018 Максим Матвеев в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 2: Регина Тодоренко в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018 Регина Тодоренко в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 3: Регина Тодоренко и Максим Матвеев примерили на себя несколько образов из новых осенне-зимних коллекций Регина Тодоренко и Максим Матвеев примерили на себя несколько образов из новых осенне-зимних коллекций
фото 4: Концепция модного офисного стиля. Обувь осень-зима 2017/2018 Концепция модного офисного стиля. Обувь осень-зима 2017/2018
фото 5: Модные женские ботфорты. NO ONE осень-зима 2017/2018 Модные женские ботфорты. NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 6: Модные женские кроссовки, осень-зима 2017/18 Модные женские кроссовки, осень-зима 2017/18
фото 1: Модная обувь в бутиках NO ONE осень-зима 2017/2018, примеряет Максим Матвеев Модная обувь в бутиках NO ONE осень-зима 2017/2018, примеряет Максим Матвеев
фото 2: Регина Тодоренко в обуви из бутика NO ONE осень-зима 2017/2018 Регина Тодоренко в обуви из бутика NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 3: Образ для Регины создан с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018 Образ для Регины создан с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 4: Сабо Grey Mer. Рекламная кампания NO ONE, осень-зима 2017/2018 Сабо Grey Mer. Рекламная кампания NO ONE, осень-зима 2017/2018
фото 5: Рекламная кампания NO ONE, сезон осень-зима 2017/2018 Рекламная кампания NO ONE, сезон осень-зима 2017/2018
фото 6: Модная женская обувь, в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018 Модная женская обувь, в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 1: Максим представил новые модели из мужских коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018 Максим представил новые модели из мужских коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 2: Мужские кроссовки на Максиме Матвееве, NO ONE осень-зима 2017/2018 Мужские кроссовки на Максиме Матвееве, NO ONE осень-зима 2017/2018
фото 3: Модная обувь в бутиках NO ONE осень-зима 2017/2018, примеряет Регина Тодоренко Модная обувь в бутиках NO ONE осень-зима 2017/2018, примеряет Регина Тодоренко

Регина Тодоренко — самая обаятельная телеведущая шоу о путешествиях «Орел и решка», певица, композитор и автор песен. За её невероятно насыщенной жизнью в Instagram следит почти 3 миллиона подписчиков.

Максим Матвеев — один из самых востребованных российских актёров театра и кино. В 2017 году выходят в прокат несколько новых проектов с его участием, а в новом театральном сезоне продолжат идти блестящие постановки спектаклей, где он исполняет главные роли.

На сегодняшний день в России открыто более 70 монобрендовых бутиков знаменитых итальянских марок, 14 мультибрендовых бутиков NO ONE и онлайн-магазин Noone.ru

Фото: Полина Твердая. Креативный директор: Алексей Трунин. Макияж и прически: Юлия Точилова Сет-дизайн: Настя Безрукова. Ассистент фотографа: Михаил Ковынев. Продюсер: Катя Поличева.

Информация предоставлена Пресс-офисом NO ONE

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