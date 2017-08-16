Концепция модного офисного стиля — одна из главных тенденций нового сезона
Регина Тодоренко и Максим Матвеев в рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018
В рекламной кампании NO ONE осень-зима 2017/2018 телеведущая Регина Тодоренко и актер Максим Матвеев примерили на себя несколько образов из новых осенне-зимних коллекций. Талантливые герои легко вписались в концепцию модного офисного стиля — одной из главных тенденций нового сезона.
Образы для Регины созданы с помощью обуви и аксессуаров из новых коллекций NO ONE осень-зима 2017/2018. Среди моделей: ботфорты Casadei, мюли Grey Mer, хайкеры Premiata, сапоги Rocco P., ботильоны Sergio Rossi и Pollini, кроссовки Barracuda.
Максим представил новые модели из мужских коллекций: дерби Santoni, кроссовок Barracuda и Premiata, хайкеров Alberto Guardiani, ботинок челси Fratelli Rossetti.
Регина Тодоренко — самая обаятельная телеведущая шоу о путешествиях «Орел и решка», певица, композитор и автор песен. За её невероятно насыщенной жизнью в Instagram следит почти 3 миллиона подписчиков.
Максим Матвеев — один из самых востребованных российских актёров театра и кино. В 2017 году выходят в прокат несколько новых проектов с его участием, а в новом театральном сезоне продолжат идти блестящие постановки спектаклей, где он исполняет главные роли.
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Фото: Полина Твердая. Креативный директор: Алексей Трунин. Макияж и прически: Юлия Точилова Сет-дизайн: Настя Безрукова. Ассистент фотографа: Михаил Ковынев. Продюсер: Катя Поличева.
Информация предоставлена Пресс-офисом NO ONE
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