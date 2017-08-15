Оригинальные шарфы и палантины Bulgari из тонкого шелка, кашемира и шелковистой саржи Новая коллекция модных аксессуаров Bulgari осень-зима 2017/2018 — образ современного люкса и роскоши Новости Fashion Street

Шарфы, пашмины и палантины из новой осенней коллекции Bulgari FW 2017/18, сотканы из превосходного шелка, кашемира и шелковистой саржи. Каждая вещь коллекции — произведение современного искусства, эскиз которого создан талантливым художником и претворен в жизнь руками замечательных мастеров.

Вихрь броских орнаментов и пестрая, броская палитра оттенка фуксии, розового турмалина, бирюзового, золотистого контрастирует с черным, белым и серым: коллекция нового сезона несет на себе отпечаток подлинного стиля Bulgari.

бренд : Bulgari

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Jazzy tourmaline Logo Assonometria scarf in fine silk twill. Dimensions cm. 90x90. Zirkon bay Eden Minakari scarf in fine silk twill. Dimensions cm. 90x90. Jazzy tourmaline Eden Minakari scarf in fine silk twill. Dimensions cm. 90x90. Black Divissima Pop scarf in fine silk twill. Dimensions cm. 70x70. Cream gold Lettere Spangled stole in fine silk. Dimensions cm. 70x180. Black Lettere Spangled stole in fine silk. Dimensions cm. 70x180.

Vulcan opal Star Spangled shelley in fine silk twill. Dimensions cm. 5x120. Jazzy tourmaline Star Spangled shelley in fine silk twill. Dimensions cm. 5x120. Linen agate Diva’s Dream shelley in fine silk twill. Dimensions cm. 9x140.

Вдохновляясь фигуративным искусством, основные темы коллекции Bulgari сезона осень-зима 2017/2018 интерпретируют знаковые исторические символы дома, такие как змея и веерообразный орнамент линии Diva — наряду со звездами, узором из точек и мотивами райского сада с его прихотливой геометрией завитков и изгибов.

Информация и фото предоставлены пресс-сервис Bvlgari — PR-propagandagem