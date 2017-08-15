Оригинальные шарфы и палантины Bulgari из тонкого шелка, кашемира и шелковистой саржи
Новая коллекция модных аксессуаров Bulgari осень-зима 2017/2018 — образ современного люкса и роскоши
Шарфы, пашмины и палантины из новой осенней коллекции Bulgari FW 2017/18, сотканы из превосходного шелка, кашемира и шелковистой саржи. Каждая вещь коллекции — произведение современного искусства, эскиз которого создан талантливым художником и претворен в жизнь руками замечательных мастеров.
Вихрь броских орнаментов и пестрая, броская палитра оттенка фуксии, розового турмалина, бирюзового, золотистого контрастирует с черным, белым и серым: коллекция нового сезона несет на себе отпечаток подлинного стиля Bulgari.
Вдохновляясь фигуративным искусством, основные темы коллекции Bulgari сезона осень-зима 2017/2018 интерпретируют знаковые исторические символы дома, такие как змея и веерообразный орнамент линии Diva — наряду со звездами, узором из точек и мотивами райского сада с его прихотливой геометрией завитков и изгибов.
Информация и фото предоставлены пресс-сервис Bvlgari — PR-propagandagem
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