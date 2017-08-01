фото 1: Модная дизайнерская одежда Виктории Андреяновой, осень 2017/18 Новости Fashion Street 01.08.2017

Коллекция модной одежды Victoria Andreyanova, осень-зима 2017/2018

В моде многослойность: платья-рубашки под пальто, шифоновые платья на боди, плащи-трапеция со сложной отделкой

Какими красками нарисовать мир во всём мире, чтобы это послание отозвалось в сердце? Какими нотами проиграть мелодию, которая отобьет стремление стрелять, прославит великое искусство компромисса? А может скульптуру? Сколько их уже было таких — пронзительных, философских. И всё же люди искусства не должны прекращать попыток. Если мир спасет не красота, то на что ему опереться? Мы по-прежнему считаем, что объятия, в которые заключают людей наши вещи, способны превратить самых сердитых и грустных в птиц высокого полёта. И с высоты они увидят, что воевать — это абсурд. Лучше целоваться.

фото 1: Плащ-трапеция, из коллекции Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018 Плащ-трапеция, из коллекции Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018
фото 2: Дизайнерская одежда Виктории Андреяновой, осень-зима 2017/18 Дизайнерская одежда Виктории Андреяновой, осень-зима 2017/18
фото 3: Платье-рубашка под пальто, Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018 Платье-рубашка под пальто, Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018
фото 4: Модная одежда Виктории Андреяновой, сезон осень-зима 2017/2018 Модная одежда Виктории Андреяновой, сезон осень-зима 2017/2018
фото 5: Сочетание плащевых тканей с шотландским мохером Сочетание плащевых тканей с шотландским мохером
фото 6: Показ коллекции Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018 Показ коллекции Victoria Andreyanova осень-зима 2017/2018

Ткани: кашемир с шерстью, шелк и хлопок, креп и габардин.

Сочетание плащевых тканей с шотландским мохером.

Двусторонние пальто.

Возможность носить пальто на пальто — новый принцип построения гардероба.

Шифоновые платья на боди, платья-рубашки под пальто. Многослойность.

Аксессуары: косынки из мохера и плащевки, стёганные нарукавники, значки и броши.

Формы и силуэты: овал, трапеция, прямоугольник.

Отделка в виде стежки, нашивки в стиле форменной одежды, шевроны, погоны.

Цвета: нэви, милитари, антрацит, беж, песок, серая роза, жемчуг.

Обувь для показа коллекции Victoria Andreyanova, осень-зима 2017/2018 предоставлена компанией «Эконика».

Информация предоставлена PR-службой Victoria Andreyanova

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