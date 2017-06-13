SALE — финальная распродажа модной одежды в Luhta Отличная возможность приобрести модные летние вещи из новой коллекции по выгодным ценам Новости Fashion Street

В сети магазинов LUHTA.FINLAND.FASHION финальная распродажа, скидка до 70% на весь ассортимент магазина. Лето еще толком и не началось, а уже есть шанс купить новую одежду по заманчивым ценам)

Адреса московских магазинов Luhta.Finland.Fashion:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр-кт Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский пр-кт, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское ш., д. 163 А;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Филион», Багратионовский пр-д, 5;

ТЦ «КОЛУМБУС» (м. Пражская), ул.Кировоградская, д. 13А;

ТЦ «Мир Увлечений», Щелковское шоссе, д. 3;

ТРЦ «Avenue Southwest» (м. Юго-Западная), пр-т. Вернадского, 86 А;

ТЦ «ЛИГА», г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5;

ТРЦ «ВЕГАС», Ленинский район, пос. Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1;

ТРЦ «ВЕГАС», 66 км МКАД, Крокус Сити ;

ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА», Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, дом 5;

ТЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, в 1 км от МКАД.

Информация предоставлена RP-службой Luhta