фото 1: Модная летняя одежда Лухта со скидкой, прямо в отпуск! Новости Fashion Street 24.04.2017

Акция «В отпуск с Luhta»

Отличная возможность приобрести модные летние вещи из новой коллекции по выгодным ценам

Только с 25 апреля по 15 мая 2017 года в сети магазинов LUHTA.FINLAND.FASHION акция: при покупке 2 вещей скидка 20%, при покупке 3 вещей — 30 %!

У вас есть прекрасная возможность обновить гардероб к лету с выгодой! Ветровки, плащи, куртки, свитера, брюки, шорты, сарафаны, аксессуары – всё, чтобы отпуск был ярким!

Жаркие дни уже совсем близко и самое время подготовится к ним.

фото 1: Одежда и аксессуары из коллекции «Лухта» весна-лето 2017 Одежда и аксессуары из коллекции «Лухта» весна-лето 2017
фото 2: Акция «В отпуск с Luhta», новая коллекция лето 2017 Акция «В отпуск с Luhta», новая коллекция лето 2017
фото 3: Модная одежда Luhta. Футболки, шорты из коллекции весна-лето 2017 Модная одежда Luhta. Футболки, шорты из коллекции весна-лето 2017

Адреса московских магазинов Luhta.Finland.Fashion:

Информация предоставлена RP-службой Luhta

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