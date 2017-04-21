Новая коллекция от европейского джинсового бренда Mustang, весна-лето 2017
Прямые и зауженные джинсы из плотного хлопкового денима с потертостями и без, джинсовое пальто, рубашки в клеточку и много разных футболок
Немецкий деним бренд Mustang представляет новую коллекцию одежды для сезона весна-лето 2017. Мужские и женские джинсы Mustang отличаются идеальным кроем, практичностью, многообразием модных форм и непревзойденным соотношением цена-качество.
Для мужчин будут интересны модели прямых и зауженных джинсов из хлопкового денима с застежкой на молнию и пуговицу, с низкой посадкой. Клетчатые рубашки выполненные из мягкого хлопкового текстиля. Толстовки из плотного хлопкового трикотажа с круглым вырезом или с капюшоном.
В женской коллекции Mustang много модных облегающих моделей джинсов с потертостями и без. Футболки с принтами, Джинсовое пальто на молнии полуоблегающего силуэта. Практичные объемные свитера и толстовки.
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