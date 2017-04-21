фото 1: Модная джинсовая одежда и джинсы Mustang Новости Fashion Street 21.04.2017

Новая коллекция от европейского джинсового бренда Mustang, весна-лето 2017

Прямые и зауженные джинсы из плотного хлопкового денима с потертостями и без, джинсовое пальто, рубашки в клеточку и много разных футболок

Немецкий деним бренд Mustang представляет новую коллекцию одежды для сезона весна-лето 2017. Мужские и женские джинсы Mustang отличаются идеальным кроем, практичностью, многообразием модных форм и непревзойденным соотношением цена-качество.

фото 1: Практичная мужская толстовка Mustang Практичная мужская толстовка Mustang
фото 2: Мужская рубашка в крупную клетку Mustang Мужская рубашка в крупную клетку Mustang
фото 3: Футболка с принтом Mustang, весна-лето 2017 Футболка с принтом Mustang, весна-лето 2017
фото 4: Женская куртка Mustang, весна-лето 2017 Женская куртка Mustang, весна-лето 2017
фото 5: Женский свитер Mustang цвета морской волны Женский свитер Mustang цвета морской волны
фото 6: Футболка Mustang в полоску, весна-лето 2017 Футболка Mustang в полоску, весна-лето 2017
фото 1: Женские зауженные джинсы «Мустанг» Женские зауженные джинсы «Мустанг»
фото 2: Женские джинсы Mustang, синий классический деним. Женские джинсы Mustang, синий классический деним.
фото 3: Мужские прямые джинсы с эффектом потертости. Mustang весна-лето 2017 Мужские прямые джинсы с эффектом потертости. Mustang весна-лето 2017
фото 4: Женские джинсы Mustang с застежкой на пуговицы. Женские джинсы Mustang с застежкой на пуговицы.
фото 5: Джинсовое женское пальто из коллекции «Мустанг» весна-лето 2017 Джинсовое женское пальто из коллекции «Мустанг» весна-лето 2017
фото 6: Мужская джинсовая куртка на молнии. Mustang весна-лето 2017 Мужская джинсовая куртка на молнии. Mustang весна-лето 2017

Для мужчин будут интересны модели прямых и зауженных джинсов из хлопкового денима с застежкой на молнию и пуговицу, с низкой посадкой. Клетчатые рубашки выполненные из мягкого хлопкового текстиля. Толстовки из плотного хлопкового трикотажа с круглым вырезом или с капюшоном.

В женской коллекции Mustang много модных облегающих моделей джинсов с потертостями и без. Футболки с принтами, Джинсовое пальто на молнии полуоблегающего силуэта. Практичные объемные свитера и толстовки.

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Baon Barracuda Bella Karema Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Deri&Mod Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev s.Oliver Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости