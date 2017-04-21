Новая коллекция от европейского джинсового бренда Mustang, весна-лето 2017 Прямые и зауженные джинсы из плотного хлопкового денима с потертостями и без, джинсовое пальто, рубашки в клеточку и много разных футболок Новости Fashion Street

Немецкий деним бренд Mustang представляет новую коллекцию одежды для сезона весна-лето 2017. Мужские и женские джинсы Mustang отличаются идеальным кроем, практичностью, многообразием модных форм и непревзойденным соотношением цена-качество.

Практичная мужская толстовка Mustang Мужская рубашка в крупную клетку Mustang Футболка с принтом Mustang, весна-лето 2017 Женская куртка Mustang, весна-лето 2017 Женский свитер Mustang цвета морской волны Футболка Mustang в полоску, весна-лето 2017

Женские зауженные джинсы «Мустанг» Женские джинсы Mustang, синий классический деним. Мужские прямые джинсы с эффектом потертости. Mustang весна-лето 2017 Женские джинсы Mustang с застежкой на пуговицы. Джинсовое женское пальто из коллекции «Мустанг» весна-лето 2017 Мужская джинсовая куртка на молнии. Mustang весна-лето 2017

Для мужчин будут интересны модели прямых и зауженных джинсов из хлопкового денима с застежкой на молнию и пуговицу, с низкой посадкой. Клетчатые рубашки выполненные из мягкого хлопкового текстиля. Толстовки из плотного хлопкового трикотажа с круглым вырезом или с капюшоном.

В женской коллекции Mustang много модных облегающих моделей джинсов с потертостями и без. Футболки с принтами, Джинсовое пальто на молнии полуоблегающего силуэта. Практичные объемные свитера и толстовки.