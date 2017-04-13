фото 1: Катя Григорьева - модный образ Мотиви SS2017 Новости Fashion Street 13.04.2017

В ритме большого города, — современная и женственная коллекция Motivi весна-лето 2017

Модные брюки-палаццо, элегантные и утонченные платья удачно сочетаются с жакетами спортивного кроя

Ритм большого города нашел отражение в коллекции Motivi весенне-летнего сезона. Быть элегантной на деловой встрече, соблазнительной на первом свидании, шутливой на вечеринке с друзьями очень просто. Нужно следовать по пути, очерченному Motivi, романтичному, позитивному, гламурному и непременно женственному.

Спортивную одежду, толстовки и бомберы из весенне-летней коллекции дополняют роскошные и изящные материалы, такие как кружево, люрекс, джерси и жоржет в оттенках чайной розы. Цветочные принты становятся еще одной значительной и ключевой темой в этой коллекции: бомберы, брюки-палаццо и элегантные и утонченные платья сочетаются с жакетами-милитари более спортивного кроя.

Эта женственная коллекция, благодаря вещам, призванным стать must have в этом сезоне, способна подчеркнуть и усилить ценность индивидуальности каждой женщины Motivi.

фото 1: Блуза с полосками на воротнике, бомбер в спортивном стиле, Motivi весна-лето 2017 Блуза с полосками на воротнике, бомбер в спортивном стиле, Motivi весна-лето 2017
фото 2: Оригинальный джемпер с застежкой сзади, нежно розовая блуза, белые брюки Motivi, весна-лето 2017 Оригинальный джемпер с застежкой сзади, нежно розовая блуза, белые брюки Motivi, весна-лето 2017
фото 3: Катя Григорьева, — амбассадор Motivi в сезоне весна-лето 2017 Катя Григорьева, — амбассадор Motivi в сезоне весна-лето 2017

Посланцем Motivi в сезоне Весна-Лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая ангелом самого знаменитого бренда нижнего белья, Victoria’s Secret.

предыдущая все

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Baon Barracuda Bella Karema Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Deri&Mod Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev s.Oliver Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости