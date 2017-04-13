В ритме большого города, — современная и женственная коллекция Motivi весна-лето 2017
Модные брюки-палаццо, элегантные и утонченные платья удачно сочетаются с жакетами спортивного кроя
Ритм большого города нашел отражение в коллекции Motivi весенне-летнего сезона. Быть элегантной на деловой встрече, соблазнительной на первом свидании, шутливой на вечеринке с друзьями очень просто. Нужно следовать по пути, очерченному Motivi, романтичному, позитивному, гламурному и непременно женственному.
Спортивную одежду, толстовки и бомберы из весенне-летней коллекции дополняют роскошные и изящные материалы, такие как кружево, люрекс, джерси и жоржет в оттенках чайной розы. Цветочные принты становятся еще одной значительной и ключевой темой в этой коллекции: бомберы, брюки-палаццо и элегантные и утонченные платья сочетаются с жакетами-милитари более спортивного кроя.
Эта женственная коллекция, благодаря вещам, призванным стать must have в этом сезоне, способна подчеркнуть и усилить ценность индивидуальности каждой женщины Motivi.
Посланцем Motivi в сезоне Весна-Лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая ангелом самого знаменитого бренда нижнего белья, Victoria’s Secret.
Выбери модный магазин
- Braccialini
- Elena Miro — модная одежда для полных женщин
- Giuzeppe Zanotti Design
- Icepeak в Москве
- Loriblu в России
- LUHTA.FINLAND.FASHION
- Кашемир Москвы — магазин пальто
- Модный дом Yulia Prokhorova
- Braccialini Сумки и итальянские аксессуары Braccialini, Браччиалини
- Elena Miro — модная одежда для полных женщин Елена Миро 2017, итальянская одежда больших размеров, li-lu
- Giuzeppe Zanotti Design Обувь и сумочки Джузеппе Занотти 2017
- Icepeak в Москве Айспик — молодежная одежда весна-лето 2017
- Loriblu в России Итальяская обувь, сумки и туфли Лориблю, клуб для клиентов 2017
- LUHTA.FINLAND.FASHION Лухта 2017 — финская одежда и обувь по демократичной цене
- Кашемир Москвы — магазин пальто модели верхней одежды, модное кашемировое пальто и полу-пальто 2017
- Модный дом Yulia Prokhorova российский дизайнер нарядных платьев 2017
Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.