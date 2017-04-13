В ритме большого города, — современная и женственная коллекция Motivi весна-лето 2017 Модные брюки-палаццо, элегантные и утонченные платья удачно сочетаются с жакетами спортивного кроя Новости Fashion Street

Ритм большого города нашел отражение в коллекции Motivi весенне-летнего сезона. Быть элегантной на деловой встрече, соблазнительной на первом свидании, шутливой на вечеринке с друзьями очень просто. Нужно следовать по пути, очерченному Motivi, романтичному, позитивному, гламурному и непременно женственному.

Спортивную одежду, толстовки и бомберы из весенне-летней коллекции дополняют роскошные и изящные материалы, такие как кружево, люрекс, джерси и жоржет в оттенках чайной розы. Цветочные принты становятся еще одной значительной и ключевой темой в этой коллекции: бомберы, брюки-палаццо и элегантные и утонченные платья сочетаются с жакетами-милитари более спортивного кроя.

Эта женственная коллекция, благодаря вещам, призванным стать must have в этом сезоне, способна подчеркнуть и усилить ценность индивидуальности каждой женщины Motivi.

Блуза с полосками на воротнике, бомбер в спортивном стиле, Motivi весна-лето 2017 Оригинальный джемпер с застежкой сзади, нежно розовая блуза, белые брюки Motivi, весна-лето 2017 Катя Григорьева, — амбассадор Motivi в сезоне весна-лето 2017

Посланцем Motivi в сезоне Весна-Лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая ангелом самого знаменитого бренда нижнего белья, Victoria’s Secret.