Энергичный ритм цвета и формы в коллекции модной одежды Caractere
Маленькие платья, легкие брюки клеш с разрезами, восточные халаты и макси-платья с крупным принтом вдохновляют отправиться в новое путешествие
И вновь путешествие… на этот раз дизайнеры бренда Caractere предлагают отправиться в путь по четырем континентам. Коллекция весна-лето 2017 объединяет тренды, вдохновленные известными отелями и садами, создавая энергичный ритм цвета и формы.
Первая капсула и первая остановка: Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Новый этнический стиль. Благородный оранжевый и песочный переплетаются с черным, пробуждая теплые цвета Марокко. Смешение легких структурных тканей, льна, хлопка и вискозы, образует мягкий и женственный силуэт.
Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Строгая, но романтичная, она играет по своим правилам. Это путешествие раскрашено оттенками розового цвета, который, сочетаясь с черным и синим, формирует деловой и яркий профиль.
Будапешт, Grand Budapest Hotel Нежное слияние пастельных тонов с бежевым и чернильным синим, рождает новые пропорции, женственности которым добавляют романтичные ленты и цветочные детали.
Сингапур, The Ruffles Hotel Свежий летний стиль. Маленькие платья, восточные халаты и макси-платья из вуали, декорированные крупным цветочным принтом, тонко отражают движение тела.
Мараккеш, Majorelle garden Насыщенные и яркие цвета, васильковый синий, изумрудный, мятный и белый, сочетаются с геометрическими акварельными узорами. Микро и макро принты, навеянные тропической и цветочной темами, чередуются с графичными полосатыми импульсами.
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