Энергичный ритм цвета и формы в коллекции модной одежды Caractere Маленькие платья, легкие брюки клеш с разрезами, восточные халаты и макси-платья с крупным принтом вдохновляют отправиться в новое путешествие Новости Fashion Street

И вновь путешествие… на этот раз дизайнеры бренда Caractere предлагают отправиться в путь по четырем континентам. Коллекция весна-лето 2017 объединяет тренды, вдохновленные известными отелями и садами, создавая энергичный ритм цвета и формы.

Стиль Caractere, — новые пропорции, пастельные тона Маленькое платье Caractere с воланами, из коллекции Будапешт, Grand Budapest Hotel Удачное сочетание: деловая романтика Caractere. Весна-лето 2017 Платье и маленький кардиган с акварельным узором. Комплект. Caractere Мараккеш, Majorelle garden Модный лук из коллекции Caractere Мараккеш, Majorelle garden Свободная белая блуза и легкие брюки акварель с полосками. Caractere Мараккеш, Majorelle garden

Одежда Caractere. Капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Кардиган и нарядная блуза Caractere. Нежные пастельные тона Романтичная блуза в мелкий горошек, отделка воланами. Caractere весна-лето 2017 Платье с крупными цветными принтами и жакет. Caractere Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Накидка ажурная женская Caractere, из коллекции Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Меленькое черное платье Caractere. Модная классика.

Пальто и платье в деловом стиле Caractere, весна-лето 2017 Комплект брюки и блузон Caractere, капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Расклешенные брюки с разрезами по бокам, жилет и нарядная блуза. «Характере» весна-лето 2017 Макси платье Caractere, крупный геометрический принт. Весна-лето 2017 Оригинальный стиль Caractere. Накидка короткая ажурная и легкие расклешенные брюки Легкое летнее платье, макси. Коллекция Caractere Сингапур, The Ruffles Hotel

Первая капсула и первая остановка: Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Новый этнический стиль. Благородный оранжевый и песочный переплетаются с черным, пробуждая теплые цвета Марокко. Смешение легких структурных тканей, льна, хлопка и вискозы, образует мягкий и женственный силуэт.

Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Строгая, но романтичная, она играет по своим правилам. Это путешествие раскрашено оттенками розового цвета, который, сочетаясь с черным и синим, формирует деловой и яркий профиль.

Будапешт, Grand Budapest Hotel Нежное слияние пастельных тонов с бежевым и чернильным синим, рождает новые пропорции, женственности которым добавляют романтичные ленты и цветочные детали.

Сингапур, The Ruffles Hotel Свежий летний стиль. Маленькие платья, восточные халаты и макси-платья из вуали, декорированные крупным цветочным принтом, тонко отражают движение тела.

Мараккеш, Majorelle garden Насыщенные и яркие цвета, васильковый синий, изумрудный, мятный и белый, сочетаются с геометрическими акварельными узорами. Микро и макро принты, навеянные тропической и цветочной темами, чередуются с графичными полосатыми импульсами.