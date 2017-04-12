фото 1: Брюки клеш в модной одежде «Характере 2017» Новости Fashion Street 12.04.2017

Энергичный ритм цвета и формы в коллекции модной одежды Caractere

Маленькие платья, легкие брюки клеш с разрезами, восточные халаты и макси-платья с крупным принтом вдохновляют отправиться в новое путешествие

И вновь путешествие… на этот раз дизайнеры бренда Caractere предлагают отправиться в путь по четырем континентам. Коллекция весна-лето 2017 объединяет тренды, вдохновленные известными отелями и садами, создавая энергичный ритм цвета и формы.

фото 1: Стиль Caractere, — новые пропорции, пастельные тона Стиль Caractere, — новые пропорции, пастельные тона
фото 2: Маленькое платье Caractere с воланами, из коллекции Будапешт, Grand Budapest Hotel Маленькое платье Caractere с воланами, из коллекции Будапешт, Grand Budapest Hotel
фото 3: Удачное сочетание: деловая романтика Caractere. Весна-лето 2017 Удачное сочетание: деловая романтика Caractere. Весна-лето 2017
фото 4: Платье и маленький кардиган с акварельным узором. Комплект. Caractere Мараккеш, Majorelle garden Платье и маленький кардиган с акварельным узором. Комплект. Caractere Мараккеш, Majorelle garden
фото 5: Модный лук из коллекции Caractere Мараккеш, Majorelle garden Модный лук из коллекции Caractere Мараккеш, Majorelle garden
фото 6: Свободная белая блуза и легкие брюки акварель с полосками. Caractere Мараккеш, Majorelle garden Свободная белая блуза и легкие брюки акварель с полосками. Caractere Мараккеш, Majorelle garden
фото 1: Одежда Caractere. Капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Одежда Caractere. Капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas
фото 2: Кардиган и нарядная блуза Caractere. Нежные пастельные тона Кардиган и нарядная блуза Caractere. Нежные пастельные тона
фото 3: Романтичная блуза в мелкий горошек, отделка воланами. Caractere весна-лето 2017 Романтичная блуза в мелкий горошек, отделка воланами. Caractere весна-лето 2017
фото 4: Платье с крупными цветными принтами и жакет. Caractere Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Платье с крупными цветными принтами и жакет. Caractere Марракеш, отель Deluxe la Mamunia
фото 5: Накидка ажурная женская Caractere, из коллекции Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Накидка ажурная женская Caractere, из коллекции Марракеш, отель Deluxe la Mamunia
фото 6: Меленькое черное платье Caractere. Модная классика. Меленькое черное платье Caractere. Модная классика.
фото 1: Пальто и платье в деловом стиле Caractere, весна-лето 2017 Пальто и платье в деловом стиле Caractere, весна-лето 2017
фото 2: Комплект брюки и блузон Caractere, капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Комплект брюки и блузон Caractere, капсула Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas
фото 3: Расклешенные брюки с разрезами по бокам, жилет и нарядная блуза. «Характере» весна-лето 2017 Расклешенные брюки с разрезами по бокам, жилет и нарядная блуза. «Характере» весна-лето 2017
фото 4: Макси платье Caractere, крупный геометрический принт. Весна-лето 2017 Макси платье Caractere, крупный геометрический принт. Весна-лето 2017
фото 5: Оригинальный стиль Caractere. Накидка короткая ажурная и легкие расклешенные брюки Оригинальный стиль Caractere. Накидка короткая ажурная и легкие расклешенные брюки
фото 6: Легкое летнее платье, макси. Коллекция Caractere Сингапур, The Ruffles Hotel Легкое летнее платье, макси. Коллекция Caractere Сингапур, The Ruffles Hotel

Первая капсула и первая остановка: Марракеш, отель Deluxe la Mamunia Новый этнический стиль. Благородный оранжевый и песочный переплетаются с черным, пробуждая теплые цвета Марокко. Смешение легких структурных тканей, льна, хлопка и вискозы, образует мягкий и женственный силуэт.

Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas Строгая, но романтичная, она играет по своим правилам. Это путешествие раскрашено оттенками розового цвета, который, сочетаясь с черным и синим, формирует деловой и яркий профиль.

Будапешт, Grand Budapest Hotel Нежное слияние пастельных тонов с бежевым и чернильным синим, рождает новые пропорции, женственности которым добавляют романтичные ленты и цветочные детали.

Сингапур, The Ruffles Hotel Свежий летний стиль. Маленькие платья, восточные халаты и макси-платья из вуали, декорированные крупным цветочным принтом, тонко отражают движение тела.

Мараккеш, Majorelle garden Насыщенные и яркие цвета, васильковый синий, изумрудный, мятный и белый, сочетаются с геометрическими акварельными узорами. Микро и макро принты, навеянные тропической и цветочной темами, чередуются с графичными полосатыми импульсами.

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Baon Barracuda Bella Karema Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Deri&Mod Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev s.Oliver Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости