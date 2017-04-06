Современная интерпретация женской мусульманской одежды в коллекции Bella Kareema, весна-лето 2017
Трикотажные платья с воланами, пальто из тонкой вареной шерсти, оригинальные жилеты, свитшоты с шифоновой вставкой или длинные мусульманские туники…
Bella Kareema представляет коллекцию мусульманской современной одежды для весна-лето 2017. Героиня бренда в новом сезоне — стильная, изысканная, всегда женственная. Коллекция представлена тремя линиями: «Романтика и женственность», «Конструктивизм и многослойность», «Классика».
Линия «Романтика и женственность» — эмоциональная, женственная, утонченная. Здесь предпочтение отдается свободному крою, летящему образу, удлиненному силуэту, легким тканям, воланам, рюшам, драпировкам и баскам.
Линия «Конструктивизм и многослойность» — это проверенная временем классика в современной интерпретации. Роскошные ткани и оригинальные решения в крое: сочетания разных фактур и материалов, дробность, многослойность.
Линия «Классика» — это универсальный базовый гардероб современной мусульманской женщины. Минималистичный крой, спокойный силуэт, элементы форменной одежды — универсальная база на все времена.
Естественные цвета, широко представленные в коллекции, удачно сочетаются с песочными, бордовыми и морскими гаммами. Классический деним разбавляется женственными растительными принтами, однотонным пыльно-розовым, болотным зеленым. Джинсовые изделия в исполнении Bella Kareema перестают быть повседневной классикой и трансформируются в изделия с женственными формами.
В коллекции также использован один из самых ярких трендов сезона: мотивы традиционных исторических костюмов. Актуальные модели, вдохновленные этническими традициями — результат серьезной работы команды бренда.
Не менее ярко представлены в коллекции и другие «must have» текущего сезона. Джемпера и свитшоты светлых тонов — идеальная база для создания стильного образа. Рубашечный крой оригинально дополняется асимметричными или полосатыми принтами, нестандартным расположением застежек. Романтичные складки и воланы украшают платья, накидки и юбки и располагаются оригинальным образом, превращая базовые вещи в ультра-модные.
Информация предоставлена PR-службой бренда Bella Kareema
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