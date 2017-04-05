Весеннее настроение в коллекциях драгоценных украшений, часов и аксессуаров Bulgari

Рады предложить идеи женских аксессуаров из знаковых коллекции Bulgari для сезона весна-лето 2017. Часы, сумочки, платки и, конечно, ювелирные украшения из коллекций Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1 и Lucea.

Serpenti — символ Bulgari, линия, в которой неустанно интерпретируется мудрый и обольстительный образ змеи. Сегодня он воплощается в коллекциях драгоценных украшений, часов, аксессуаров.

Коллекция Divas’ Dream воспевает женскую красоту, многогранность женской натуры — изысканной и современной, игривой и мечтательной, — но всегда дивы.

Авангардная коллекция B.zero1 — олицетворение стиля Bvlgari, современного, дерзкого и новаторского. Вдохновленная знаменитым амфитеатром Колизеем, знаковая спираль из года в год интерпретируется в самом смелом духе, раздвигая границы оригинального дизайна.