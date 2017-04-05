фото 1: Модный стиль аксессуаров Булгари Новости Fashion Street 05.04.2017

Весеннее настроение в коллекциях драгоценных украшений, часов и аксессуаров Bulgari

Стиль «Булгари» воспевает в своих украшениях и аксессуарах женскую красоту, ее многогранность, дерзость и изысканность

Рады предложить идеи женских аксессуаров из знаковых коллекции Bulgari для сезона весна-лето 2017. Часы, сумочки, платки и, конечно, ювелирные украшения из коллекций Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1 и Lucea.

фото 1: Сумочка Bulgari черно-белая Сумочка Bulgari черно-белая
фото 2: Красная сумка Bulgari Красная сумка Bulgari
фото 3: Модный аксессуар, сумка Bulgari Модный аксессуар, сумка Bulgari
фото 4: Бежеевая сумка Bulgari Бежеевая сумка Bulgari
фото 5: Сумка Bulgari, цвет бордо Сумка Bulgari, цвет бордо
фото 6: Сумка Bulgari, цвет фуксия Сумка Bulgari, цвет фуксия
фото 1: Модные солнечные очки Bulgari Модные солнечные очки Bulgari
фото 2: Оригинальные оправы очков Bulgari Оригинальные оправы очков Bulgari
фото 3: Модный летний аксессуар, очки Bulgari Модный летний аксессуар, очки Bulgari
фото 4: Платок Bulgari, весна-леето 2017 Платок Bulgari, весна-леето 2017
фото 5: Модный платок Bulgari Модный платок Bulgari
фото 6: Оригинальный принт, платок Bulgari Оригинальный принт, платок Bulgari
фото 1: Часы Bulgari, изысканный аксессуар Часы Bulgari, изысканный аксессуар
фото 2: Часы Bulgari на кожаном браслете Часы Bulgari на кожаном браслете
фото 3: Женские часы Bulgari Женские часы Bulgari
фото 4: Часы Bulgari, коллекция весна 2017 Часы Bulgari, коллекция весна 2017
фото 5: Часы Bulgari оригинального дизайна Часы Bulgari оригинального дизайна
фото 6: Часы из коллекции Bulgari Часы из коллекции Bulgari

Информация и фото предоставлены пресс-сервис Bvlgari — PR-propagandagem

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