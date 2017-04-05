Весеннее настроение в коллекциях драгоценных украшений, часов и аксессуаров Bulgari
Стиль «Булгари» воспевает в своих украшениях и аксессуарах женскую красоту, ее многогранность, дерзость и изысканность
Рады предложить идеи женских аксессуаров из знаковых коллекции Bulgari для сезона весна-лето 2017. Часы, сумочки, платки и, конечно, ювелирные украшения из коллекций Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1 и Lucea.
Serpenti — символ Bulgari, линия, в которой неустанно интерпретируется мудрый и обольстительный образ змеи. Сегодня он воплощается в коллекциях драгоценных украшений, часов, аксессуаров.
- Коллекция Divas’ Dream воспевает женскую красоту, многогранность женской натуры — изысканной и современной, игривой и мечтательной, — но всегда дивы.
Авангардная коллекция B.zero1 — олицетворение стиля Bvlgari, современного, дерзкого и новаторского. Вдохновленная знаменитым амфитеатром Колизеем, знаковая спираль из года в год интерпретируется в самом смелом духе, раздвигая границы оригинального дизайна.
В изысканной коллекции Lucea, задуманной как посвящение старинным солнечным часам, переплелись история и современность, функциональность и красота. С момента создания в 2014 году Lucea утвердилась в качестве ведущей коллекции Bulgari, воплощая собой невероятное сочетание противоположностей: округлых и прямых форм, света и тени.
Информация и фото предоставлены пресс-сервис Bvlgari — PR-propagandagem
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