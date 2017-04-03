Динамичный стиль и передовые технологии нового хронографа Casio, — RACE LAP CHRONOGRAPH EQB-800
Аналоговая модель с активным механизмом для подключения к смартфону создана в результате совместной работы с профессиональной гоночной командой
ТОКИО, 22 марта 2017 г. — Casio Computer Co., Ltd. объявила о выпуске нового RACE LAP CHRONOGRAPH EQB-800, новейшей модели линейки EDIFICE высокоточных часов, в которых идеально сочетаются динамичный стиль и передовые технологии.
Дизайн, эргономика и функциональность часов вдохновлены автоспортом, и именно поэтому модель EQB-800 оснащена технологией Casio Connected Engine, позволяющей подключаться к смартфону. Новая модель отличается динамичным спортивным стилем, что обеспечивается чистыми линиями корпуса, крупными индексами и дополнительными циферблатами, напоминающими приборную панель гоночного болида. В частности, ретроградный циферблат расположенный в районе девятичасовой отметки и отображающий данные 1/20 секунды для секундомера, информацию о соединении со смартфоном и уровень заряда аккумулятора. Стрелка этого циферблата при выборе разных режимов перемещается так же как стрелка тахиметра при запуске мотора.
Индикатор заданного времени в положении 12 часов позволяет пользователю моментально оценить успешность каждого круга. В результате консультации с профессиональной гоночной командой из Японии, удалось создать индикатор с функцией, запускающей отсчет за 10 секунд до заданного времени. Этот индикатор позволяет пользователю с легкостью отслеживать появления болида в заданной точке, а членам гоночной команды показывать знаки водителям в нужный момент. Это также позволяет зрителю узнать, когда его любимый водитель снова появится в поле зрения.
Кроме того, при загрузке записанных данных секундомера в подключенный смартфон время прохода круга отображается не только в единицах с точностью до 1/1000-ой секунды, но и графически. Возможность подключения к смартфону также позволяет пользователю проверить данные о гонке множеством различных способов, что было бы трудно, пользуйся он всего лишь часами, при этом, например, круги, пройденные с превышением заданного времени, выделяются. Модель EQB-800 также выполняет автоматическую регулировку времени четыре раза в день с помощью Системы точного времени, обновляющей внутренние данные часов по летнему времени (DST) и часовому поясу от смартфона. В модели также предусмотрена функция мирового времени, позволяющая с помощью специального приложения выбрать нужный из более чем 300 городов и установить отображение времени в нем.
Информацию предоставил пресс-сервис Edifice Casio Агентство Propaganda GEM
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