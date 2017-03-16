Q/S designed by представляет первую коллаборацию с Q/S designed by Robin Schulz
Капсульная коллекция модной мужской и женской одежды Q/S designed by Robin Schulz
Обновленный бренд Q/S designed by, ориентированный на сотрудничество с известными брендами и приглашенными дизайнерами, запустил этой весной коллаборацию со всемирно известным продюсером и DJ Робином Шульцем.
Коллекции Q/S designed by воплощают философию бренда, созданного в стиле аутентичного современного casual для молодых и прогрессивных городских обитателей. Помимо регулярных коллекций Q/S designed by создает ряд коллабораций, которые будут нести в себе характер приглашенного дизайнера и отразят индивидуальность бренда Q/S designed by. Марка представит мужскую и женскую линейки в полном ассортименте, которые будет постоянно обновляться и сохранят главные ценности немецкого бренда — высокий уровень качества и комфорта.
Первой коллаборацией станет коллекция созданная совместно с Робином Шульцем, который полностью изменил мир клубной поп-музыки и очень быстро ставший звездой мирового уровня. Немецкая суперзвезда, добившаяся успеха на международной арене за последние 20 лет, объединится с молодым street-style брендом для создания капсульной коллекции мужской и женской одежды Q/S designed by Robin Schulz.
Рекламную кампанию для первой коллаборации отснял известный fashion фотограф Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth). Героями стала группа стильных молодых людей среди клубов и андеграундных вечеринок на фоне аутентичных пейзажей Берлина.
Образы моделей Bella Olemann, Gara Arias, Djorde Culafic, Alewya Demisse, William Los и Robin Schulz убедительно воплощают дух бренда и его настроение.
Первая капсульная коллекция, созданная совместно с DJ Робином Шульцем, появится весной 2017 года и станет первой коллаборацией бренда Q/S designed by.
Информация и фото предоставлены PR агентством Louder
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