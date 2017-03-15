Весеннее настроение в новой коллекции модной одежды, — Baon весна-лето 2017 Легкие и теплые куртки, плащи, яркие ветровки и комфортные в носке жилетки, модели-трансформеры и изделия со съемными рукавами стали необходимой частью модного гардероба Новости Fashion Street

Элегантность, комфорт и весеннее настроение в новой коллекции одежды BAON весна-лето 2017. Компания BAON счастлива продлить сотрудничество с легендарной спортсменкой и популярной телеведущей Ляйсан Утяшевой в качестве Лица женской коллекции бренда. Мужскую часть коллекции представляет Евгений Жук — известный телеведущий и бьюти-стилист с многолетним опытом работы в индустрии моды и красоты.

Особое внимание стоит обратить на верхнюю одежду, которой славится бренд. Легкие и теплые куртки, плащи, яркие ветровки и комфортные в носке жилетки, стали необходимой частью гардероба городского жителя. В линейке outwear интересны модели-трансформеры и изделия со съемными рукавами, пользующиеся популярностью среди поклонников бренда не один год.

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Мужская одежда из коллекции Baon весна-лето 2017. Неформальный вариант. Романтичное летнее палье нежно-голубого цвета, «Баон» весна-лето 2017 Хлопковая рубашка и чиносы из новой коллекции Baon весна-лето 2017 Летний вариант — белые шорты и футболка с принтом, из коллекции «Баон» весна-лето 2017 Белая юбка и светло-желтый топ с воланами, из коллекции Baon весна-лето 2017 Рубашка из хлопка и шорты с каманами, из новой коллекции Baon весна-лето 2017

Женская одежда «Баон», весна-лето 2017

Одной из любимых в этом сезоне стала «вкусная» тенденция — пастельно-карамельные цвета. Палитра нежных оттенков — лимонного, пудрового, мятного — делает модели воздушными и невесомыми. Сочетание этих оттенков и принтов выглядит особенно броско. Появившиеся в изделиях нескольких капсул «горошек» и цветочные принты на платьях с рукавом «летучая мышь», юбках, блузах и топах смотрятся естественно и свежо.

Новые тренды наполнили капсулы сезона весна-лето 2017 женственными и романтическими моделями: открытые плечи в платьях и топах в стиле «бохо-шик», свободные и летящие силуэты, объемные воланы на рукавах платьев и блузок — must have сезона!

Удивляют и поразительно дополняющие друг друга сочетания романтичного и спортивного стилей, появляющиеся в самых фееричных моделях - шнурованные джемпера, джоггеры, юбки и элегантные блузки из структурной ткани. Изделия в стиле кэжуал — джинсы модной варки, толстовки из комбинированного трикотажа, — складываются в динамичный, комфортный и актуальный гардероб.

Мужская одежда «Баон», весна-лето 2017

Коллекция одежды для мужчин в этом сезоне условно разделена на несколько актуальных тем. Капсула «LONDON» передает атмосферу британского стиля и роскоши, несет в себе главный тренд сезона — путешествия! Тема Лондона передана принтами на футболках и яркими ультрамариновыми акцентами в джемперах и поло. Комфортный городской образ дополняется брюками или стильными джинсами.

Милитари-капсула под названием «ON THE AIR» мужественна, брутальна и сдержана, в стилистике военной авиации. Эффектные и комфортные модели цвета хаки, пыльно-голубом, бледно-синем: рубашки, пиджаки, брюки из хлопка под варку, футболки с принтами, отражающие тему авиации и свободы. Верхняя одежда весенне-летнего сезона состоит из двух категорий: куртки и ветровки. Большая часть моделей дополнена капюшонами, в некоторых изделиях он деликатно спрятан в воротник-стойку. В коллекции представлены как классические варианты, так и более неформальные, почти спортивные модели — ставшие неотъемлемой частью мужского гардероба бомберы, разнообразные ветровки с нашивками и декоративной отделкой.

Большое разнообразие и среди тканей — плотные натуральные хлопкосодержащие и более технические, структурные и мемори-ткани, имеющее свойство сохранять форму. Наряду со стандартными вариантами подкладок используется сетка и тонкий трикотаж. Помимо базовых синих, чёрных, серых, в коллекции представлены яркие красные, ультрамариновые синие, бежевые оттенки и цвет хаки.

Освежающая морская тема нашла отражение в капсуле под названием «BETWEEN THE LINES». Синий и белый цвета неоспоримые лидеры привычной цветовой гаммы, но появился новый акцент в отделке поло, футболок и джемперов: насыщенный красно-оранжевый привнес в классическую историю нотки свежести и утонченности. Крупные и мелкие вышивки и принты на морскую тематику — всё это поможет ощутить близость моря даже в городской суете.

Тема активного отдыха, путешествий, жаркого лета и дикой природы отражена в капсулах «Safari», «CUBA LIBRE» и «SPORT». Хлопковые рубашки, брючная группа из натуральных тканей, представленная классическими чиносами, брюками, шортами с накладными карманами. Яркие футболки, майки, поло, толстовки помогут чувствовать себя комфортно на отдыхе и в городе в жаркие летние месяцы.