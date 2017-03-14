Мужская и женская обувь Deri&Mod, весна-лето 2017 Лоферы мятного цвета, модные босоножки и туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками, напоминающими кружево Новости Fashion Street

В новой линейкепредставлены модели, выполненные из кожи высокого качества, одновременно мягкой и прочной благодаря современным технологиям обработки. В женской коллекции есть обувь на любой случай. Для свидания подойдутс изящным бантиком или нежно-бежевые лодочки — перед такой обувью невозможно устоять. Настоящее оружие соблазнительницы — босоножки и туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками, напоминающими кружево.

Для любительниц пеших прогулок дизайнеры бренда Deri&Mod создали комфортные эспадрильи и кеды. Первые в коллекции Deri&Mod полнены в различных цветах и вариациях: бежевые с инкрустацией камнями, плетеные белые, небесно-голубые с вышивкой и другие. Выбор кед тоже велик: кожаные и из денима, с заклепками и вышивкой, вставками из плетеной кожи.

Летние босоножки из комбинированной кожи Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные кожаные босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Бежевые туфли лодочки на устойчивом каблуке Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные «ажурные» босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Вечерние босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные босоножки с металлическими клепками,Deri&Mod, весна-лето 2017

Лоферы мятного цвета и летние туфли Deri&Mod, весна-лето 2017 Босоножки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017 Мужские кроссовки Deri&Mod, весна-лето 2017 Мужские кроссовки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017 Кожаные мужски ботинки Deri&Mod, весна-лето 2017 Можная мужская обевь Deri&Mod, весна-лето 2017

Для мужчин Deri&Mod приготовил не менее широкую линейку обуви на весну и лето. Спортивным и динамичным бренд предлагает кеды и кроссовки, выполненные из гладкой кожи и легкой сетчатой ткани. Основные цвета обуви Deri&Mod в сезоне весна-лето 2017, — классический черный, благородный темно-синий, шоколадный и мокрый асфальт. Мужчинам, верным неувядающей классике, подойдут ботинки и лоферы из гладкой кожи, выполненные в сдержанных цветах, с элегантными деталями — кисточками на лоферах или вставками из других материалов.

Материал и фото предоставлены агентством PR Partner