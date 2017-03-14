фото 1: Модная обувь Дери Мод, турецкая обувь Новости Fashion Street 14.03.2017

Мужская и женская обувь Deri&Mod, весна-лето 2017

Лоферы мятного цвета, модные босоножки и туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками, напоминающими кружево

В новой линейке обуви Deri&Mod весна-лето 2017 представлены модели, выполненные из кожи высокого качества, одновременно мягкой и прочной благодаря современным технологиям обработки. В женской коллекции есть обувь на любой случай. Для свидания подойдут лоферы мятного цвета с изящным бантиком или нежно-бежевые лодочки — перед такой обувью невозможно устоять. Настоящее оружие соблазнительницы — босоножки и туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками, напоминающими кружево.

Для любительниц пеших прогулок дизайнеры бренда Deri&Mod создали комфортные эспадрильи и кеды. Первые в коллекции Deri&Mod полнены в различных цветах и вариациях: бежевые с инкрустацией камнями, плетеные белые, небесно-голубые с вышивкой и другие. Выбор кед тоже велик: кожаные и из денима, с заклепками и вышивкой, вставками из плетеной кожи.

фото 1: Летние босоножки из комбинированной кожи Deri&Mod, весна-лето 2017 Летние босоножки из комбинированной кожи Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 2: Черные кожаные босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные кожаные босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 3: Бежевые туфли лодочки на устойчивом каблуке Deri&Mod, весна-лето 2017 Бежевые туфли лодочки на устойчивом каблуке Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 4: Черные «ажурные» босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные «ажурные» босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 5: Вечерние босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017 Вечерние босоножки Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 6: Черные босоножки с металлическими клепками,Deri&Mod, весна-лето 2017 Черные босоножки с металлическими клепками,Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 1: Лоферы мятного цвета и летние туфли Deri&Mod, весна-лето 2017 Лоферы мятного цвета и летние туфли Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 2: Босоножки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017 Босоножки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 3: Мужские кроссовки Deri&Mod, весна-лето 2017 Мужские кроссовки Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 4: Мужские кроссовки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017 Мужские кроссовки и лоферы Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 5: Кожаные мужски ботинки Deri&Mod, весна-лето 2017 Кожаные мужски ботинки Deri&Mod, весна-лето 2017
фото 6: Можная мужская обевь Deri&Mod, весна-лето 2017 Можная мужская обевь Deri&Mod, весна-лето 2017

Для мужчин Deri&Mod приготовил не менее широкую линейку обуви на весну и лето. Спортивным и динамичным бренд предлагает кеды и кроссовки, выполненные из гладкой кожи и легкой сетчатой ткани. Основные цвета обуви Deri&Mod в сезоне весна-лето 2017, — классический черный, благородный темно-синий, шоколадный и мокрый асфальт. Мужчинам, верным неувядающей классике, подойдут ботинки и лоферы из гладкой кожи, выполненные в сдержанных цветах, с элегантными деталями — кисточками на лоферах или вставками из других материалов.

Материал и фото предоставлены агентством PR Partner

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Baon Barracuda Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Deri&Mod Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev s.Oliver Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости