Мужская и женская обувь Deri&Mod, весна-лето 2017
Лоферы мятного цвета, модные босоножки и туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками, напоминающими кружево
Для любительниц пеших прогулок дизайнеры бренда Deri&Mod создали комфортные эспадрильи и кеды. Первые в коллекции Deri&Mod полнены в различных цветах и вариациях: бежевые с инкрустацией камнями, плетеные белые, небесно-голубые с вышивкой и другие. Выбор кед тоже велик: кожаные и из денима, с заклепками и вышивкой, вставками из плетеной кожи.
Для мужчин Deri&Mod приготовил не менее широкую линейку обуви на весну и лето. Спортивным и динамичным бренд предлагает кеды и кроссовки, выполненные из гладкой кожи и легкой сетчатой ткани. Основные цвета обуви Deri&Mod в сезоне весна-лето 2017, — классический черный, благородный темно-синий, шоколадный и мокрый асфальт. Мужчинам, верным неувядающей классике, подойдут ботинки и лоферы из гладкой кожи, выполненные в сдержанных цветах, с элегантными деталями — кисточками на лоферах или вставками из других материалов.
Материал и фото предоставлены агентством PR Partner
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