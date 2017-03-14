«Покупка недели», — найди стикер и купи модную одежду с приятной скидкой
Скидки на коллекцию модной одежды в магазинах Luhta. Finland.Fashion.
В магазинах модной финской одежды Luhta.Finland.Fashion с 14 по 20 марта 2017 года проходит специальная акция — «Покупка недели».
Ищи в магазинах Luhta. Finland.Fashion стикер «Покупка недели» и купи верхнюю одежду с приятной скидкой, — до 30% .
В коллекции представлены широким ассортиментом стильные яркие куртки, ветровки, уютные свитера, брюки, рубашки. Вся одежда выполнена с применением современных технологий, что делает ее удобной в использовании и уходе. Яркие насыщенные цвета коллекций, а также необычные принты оценят даже самые взыскательные покупательницы.
Адреса московских магазинов Luhta.Finland.Fashion:
- ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр-кт Андропова, д. 8;
- ТЦ «ГОРОД», ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2;
- ТЦ «ГОРОД», Рязанский пр-кт, 2-2, 2-ой этаж;
- ТЦ «РИО», Дмитровское ш., д. 163 А;
- ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;
- ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, 3, 2-ой этаж;
- ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский пр-кт, вл. 1;
- ТЦ «Филион», Багратионовский пр-д, 5;
- ТЦ «КОЛУМБУС» (м. Пражская), ул.Кировоградская, д. 13А;
- ТЦ «Мир Увлечений», Щелковское шоссе, д. 3;
- ТРЦ «Avenue Southwest» (м. Юго-Западная), пр-т. Вернадского, 86 А;
- ТЦ «ЛИГА», г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5;
- ТРЦ «ВЕГАС», Ленинский район, пос. Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1;
- ТРЦ «ВЕГАС», 66 км МКАД, Крокус Сити ;
- ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА», Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, дом 5;
- ТЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, в 1 км от МКАД
​Одевайтесь по погоде и по приятным ценам!
Информация предоставлена RP-службой Luhta
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