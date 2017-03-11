фото 1: Практично и модно, одежда Айспик весна 2017 Новости Fashion Street 11.03.2017

Icepeak весна-лето 2017: универсальная одежда для активной жизни

Современные комбинации цветов, узоры и стильные принты создают желаемый, интересный образ

Глобальные тенденции современной моды и молодежный стиль жизни вдохновили дизайнеров на создание новой коллекции, — Icepeak весна-лето 2017 В коллекции предлагается широкий выбор курток, брюк, шорт, рубашек, футболок и жилетов широкого спектра расцветок. Свежие, современные комбинации цветов, узоры и стильные принты создают желаемый, интересный образ.

фото 1: Одежда свободного спортивного стиля. Icepeak весна-лето 2017 Одежда свободного спортивного стиля. Icepeak весна-лето 2017
фото 2: Женская спортивная куртка, Icepeak весна-лето 2017 Женская спортивная куртка, Icepeak весна-лето 2017
фото 3: Одежда из коллекции Icepeak Nordic Nature, весна-лето 2017 Одежда из коллекции Icepeak Nordic Nature, весна-лето 2017
фото 4: Молодежная одежда Icepeak, коллекция весна-лето 2017 Молодежная одежда Icepeak, коллекция весна-лето 2017
фото 5: Летняя одежда, коллекция Icepeak HighSummer весна-лето 2017 Летняя одежда, коллекция Icepeak HighSummer весна-лето 2017
фото 6: Купальники, из коллекции Icepeak Swimwear, весна-лето 2017 Купальники, из коллекции Icepeak Swimwear, весна-лето 2017
фото 1: Мужская молодежная одежда, Icepeak весна-лето 2017 Мужская молодежная одежда, Icepeak весна-лето 2017
фото 2: Одежда из коллекции Icepeak Nordic Nature, весна-лето 2017 Одежда из коллекции Icepeak Nordic Nature, весна-лето 2017
фото 3: Практичная женская куртка, Icepeak весна-лето 2017 Практичная женская куртка, Icepeak весна-лето 2017
фото 4: Идеальная одежда для походов, Icepeak HighSummer весна-лето 2017 Идеальная одежда для походов, Icepeak HighSummer весна-лето 2017
фото 5: Рубашка, капри и кепка из коллекции Icepeak Outdoor Adventure, весна-лето 2017 Рубашка, капри и кепка из коллекции Icepeak Outdoor Adventure, весна-лето 2017
фото 6: Кепка, шейный платок и красная футболка с принтом, Icepeak весна-лето 2017 Кепка, шейный платок и красная футболка с принтом, Icepeak весна-лето 2017

Аксессуары из коллекции Icepeak весна-лето 2017 помогут вам более полно показать свой вкус и стиль. Детали создают образ, с головы до кончиков пальцев! Полный простор для вашего воображения! Коллекция аксессуаров ICEPEAK включает сумки, кепи, шляпы, круглые шапочки, шарфы, солнцезащитные козырьки, пляжные саронги, пояса, носки и перчатки, пригодные для самых разных целей. Никогда не уступайте, если дело касается стиля!

Модная коллекция Icepeak уже представлена в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion:

Информация предоставлена RP-службой Luhta

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