Icepeak весна-лето 2017: универсальная одежда для активной жизни Современные комбинации цветов, узоры и стильные принты создают желаемый, интересный образ Новости Fashion Street

Глобальные тенденции современной моды и молодежный стиль жизни вдохновили дизайнеров на создание новой коллекции, — Icepeak весна-лето 2017 В коллекции предлагается широкий выбор курток, брюк, шорт, рубашек, футболок и жилетов широкого спектра расцветок. Свежие, современные комбинации цветов, узоры и стильные принты создают желаемый, интересный образ.

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Аксессуары из коллекции Icepeak весна-лето 2017 помогут вам более полно показать свой вкус и стиль. Детали создают образ, с головы до кончиков пальцев! Полный простор для вашего воображения! Коллекция аксессуаров ICEPEAK включает сумки, кепи, шляпы, круглые шапочки, шарфы, солнцезащитные козырьки, пляжные саронги, пояса, носки и перчатки, пригодные для самых разных целей. Никогда не уступайте, если дело касается стиля!

Модная коллекция Icepeak уже представлена в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр-кт Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский пр-кт, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское ш., д. 163 А;

ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский пр-кт, вл. 1;

ТЦ «Филион», Багратионовский пр-д, 5;

ТЦ «КОЛУМБУС» (м. Пражская), ул.Кировоградская, д. 13А;

ТЦ «Мир Увлечений», Щелковское шоссе, д. 3;

ТРЦ «Avenue Southwest» (м. Юго-Западная), пр-т. Вернадского, 86 А;

ТЦ «ЛИГА», г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5;

ТРЦ «ВЕГАС», Ленинский район, пос. Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1;

ТРЦ «ВЕГАС», 66 км МКАД, Крокус Сити ;

ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА», Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, дом 5;

ТЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, в 1 км от МКАД

Информация предоставлена RP-службой Luhta