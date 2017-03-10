фото 1: Длинное платье, из коллекции модной одежды Luhta SS 2017 Новости Fashion Street 10.03.2017

Одежда для спорта и активного отдыха от финской компании Luhta

Легкие куртки и практичные ветровки, модные платья и топы с принтами в новой коллекции Luhta весна-лето 2017

При создании коллекции верхней одежды Luhta дизайнеры постоянно помнили о функциональности и старались воплотить этот принцип во всем, от дизайна до выбора материалов. Наслаждайтесь спортом и отдыхом на свежем воздухе в новой защитной одежде: городские пешие прогулки, горный туризм, скандинавская ходьба.

Универсальная коллекция отличается модными в данном сезоне цветами, такими как дымчато-синий деним, красная ягода, белый, оранжевый и хаки.

фото 1: Женская куртка на молнии, Luhta весна-лето 2017 Женская куртка на молнии, Luhta весна-лето 2017
фото 2: Практичные и функциональные куртки, Luhta весна-лето 2017 Практичные и функциональные куртки, Luhta весна-лето 2017
фото 3: Ветровки, футболки с принтами, Luhta весна-лето 2017 Ветровки, футболки с принтами, Luhta весна-лето 2017
фото 4: Платье и оригинальный большой шарф, Luhta весна-лето 2017 Платье и оригинальный большой шарф, Luhta весна-лето 2017
фото 5: Одежда для фитнеса, коллекция Luhta весна-лето 2017 Одежда для фитнеса, коллекция Luhta весна-лето 2017
фото 6: Модная и функциональная одежда. Luhta Fitness Модная и функциональная одежда. Luhta Fitness
фото 1: Весенние куртки, из коллекции Luhta весна-лето 2017 Весенние куртки, из коллекции Luhta весна-лето 2017
фото 2: Модная женская куртка, Luhta весна-лето 2017 Модная женская куртка, Luhta весна-лето 2017
фото 3: Мужская функциональная куртка, Luhta весна-лето 2017 Мужская функциональная куртка, Luhta весна-лето 2017
фото 4: Мужская одежда из коллекции Luhta City Outdoor, весна-лето 2017 Мужская одежда из коллекции Luhta City Outdoor, весна-лето 2017
фото 5: Спортивная одежда, коллекция Luhta весна-лето 2017 Спортивная одежда, коллекция Luhta весна-лето 2017
фото 6: Одежда из коллекции Outdoor Summer, Luhta весна-лето 2017 Одежда из коллекции Outdoor Summer, Luhta весна-лето 2017

При создании моделей женской коллекции были использованы такие находки, как многослойный деним, фото-принты, небольшие принты, полностью покрывающие ткань, эффекты застиранной одежды и выцветших рисунков на ткани, геометрические узоры, которые придают одежде городской шик. Шикарные женственные куртки способны потрясти даже самых требовательных современных покупательниц. Для создания легкого, беззаботного мужского образа дизайнеры широко применяли комбинированные инновационные материалы.

Линию одежды Luhta весна-лето 2017 завершает коллекция аксессуаров. Придайте вашему образу изюминку с помощью новинок сезона: спортивных кепок, модных шляп, современных поясов, женственных шарфов и красивых спортивных сумок. Набор сумок на плечо, дорожных сумок и рюкзаков отличается функциональностью исполнения и стильными деталями, такими как декоративные значки, многочисленные карманы на молнии и съемные ремни. Отличный выбор для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом!

Не идите на компромисс, если вы можете получить все сразу: и непревзойденную функциональность, и великолепный внешний вид!

Модная коллекция уже представлена в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion:

Информация предоставлена RP-службой Luhta

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Baon Barracuda Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Deri&Mod Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev s.Oliver Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости