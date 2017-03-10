Одежда для спорта и активного отдыха от финской компании Luhta Легкие куртки и практичные ветровки, модные платья и топы с принтами в новой коллекции Luhta весна-лето 2017 Новости Fashion Street

При создании коллекции верхней одежды Luhta дизайнеры постоянно помнили о функциональности и старались воплотить этот принцип во всем, от дизайна до выбора материалов. Наслаждайтесь спортом и отдыхом на свежем воздухе в новой защитной одежде: городские пешие прогулки, горный туризм, скандинавская ходьба.

Универсальная коллекция отличается модными в данном сезоне цветами, такими как дымчато-синий деним, красная ягода, белый, оранжевый и хаки.

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При создании моделей женской коллекции были использованы такие находки, как многослойный деним, фото-принты, небольшие принты, полностью покрывающие ткань, эффекты застиранной одежды и выцветших рисунков на ткани, геометрические узоры, которые придают одежде городской шик. Шикарные женственные куртки способны потрясти даже самых требовательных современных покупательниц. Для создания легкого, беззаботного мужского образа дизайнеры широко применяли комбинированные инновационные материалы.

Линию одежды Luhta весна-лето 2017 завершает коллекция аксессуаров. Придайте вашему образу изюминку с помощью новинок сезона: спортивных кепок, модных шляп, современных поясов, женственных шарфов и красивых спортивных сумок. Набор сумок на плечо, дорожных сумок и рюкзаков отличается функциональностью исполнения и стильными деталями, такими как декоративные значки, многочисленные карманы на молнии и съемные ремни. Отличный выбор для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом!

Не идите на компромисс, если вы можете получить все сразу: и непревзойденную функциональность, и великолепный внешний вид!

Модная коллекция уже представлена в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion:

ТЦ «МЕГАПОЛИС», пр-кт Андропова, д. 8;

ТЦ «ГОРОД», ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2;

ТЦ «ГОРОД», Рязанский пр-кт, 2-2, 2-ой этаж;

ТЦ «РИО», Дмитровское ш., д. 163 А;

ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;

ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, 3, 2-ой этаж;

ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский пр-кт, вл. 1;

ТЦ «Филион», Багратионовский пр-д, 5;

ТЦ «КОЛУМБУС» (м. Пражская), ул.Кировоградская, д. 13А;

ТЦ «Мир Увлечений», Щелковское шоссе, д. 3;

ТРЦ «Avenue Southwest» (м. Юго-Западная), пр-т. Вернадского, 86 А;

ТЦ «ЛИГА», г.Химки, Ленинградское ш., вл. 5;

ТРЦ «ВЕГАС», Ленинский район, пос. Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1;

ТРЦ «ВЕГАС», 66 км МКАД, Крокус Сити ;

ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА», Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, дом 5;

ТЦ «XL», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, в 1 км от МКАД

Информация предоставлена RP-службой Luhta