фото 1: Скидки на модную одежду к восьмому марта Новости Fashion Street 02.03.2017

В магазинах LUHTA.FINLAND.FASHION специальная праздничная акция!

Легкие куртки и ветровки, модные платья и топы с принтами из новой коллекции Luhta по специальной цене

C 4 по 8 марта 2017 года в магазинах LUHTA.FINLAND.FASHION специальная праздничная скидка 30% на женскую коллекцию.

Весна — это отличный повод для обновления гардероба и поднятия настроения.

фото 1: Кардиган Luhta, весна-лето 2017 Кардиган Luhta, весна-лето 2017
фото 2: Женский джемпер Luhta, весна-лето 2017 Женский джемпер Luhta, весна-лето 2017
фото 3: Модная куртка Luhta, весна-лето 2017 Модная куртка Luhta, весна-лето 2017
Акция будет проходить в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:

Приходите в магазины LUHTA.FINLAND.FASHION и покупайте финское качество с выгодой)

Информация предоставлена RP-службой Luhta

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