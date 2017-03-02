В магазинах LUHTA.FINLAND.FASHION специальная праздничная акция!
Легкие куртки и ветровки, модные платья и топы с принтами из новой коллекции Luhta по специальной цене
C 4 по 8 марта 2017 года в магазинах LUHTA.FINLAND.FASHION специальная праздничная скидка 30% на женскую коллекцию.
Весна — это отличный повод для обновления гардероба и поднятия настроения.
Акция будет проходить в московских магазинах Luhta.Finland.Fashion по адресам:
- ТЦ «МЕГАПОЛИС», проспект Андропова, д. 8;
- ТЦ «ГОРОД», шоссе Энтузиастов, д. 12, к. 2;
- ТЦ «ГОРОД», Рязанский проспект, 2-2, 2-ой этаж;
- ТЦ «РИО», Дмитровское шоссе, д. 163 А;
- ТЦ «Л-153», ул. Люблинская, стр. 153, 2-ой этаж;
- ТЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, д. 3, 2-ой этаж;
- ТЦ «Принц Плаза», Новоясеневский проспект, вл. 1;
- ТЦ «Филион», Багратионовский проезд, д. 5.
Приходите в магазины LUHTA.FINLAND.FASHION и покупайте финское качество с выгодой)
Информация предоставлена RP-службой Luhta
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