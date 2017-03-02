В магазинах LUHTA.FINLAND.FASHION специальная праздничная акция!

Польская марка модной одежды Top Secret презентовала новую коллекцию Одним из горячих трендов в женской коллекции, стал «военный стиль», представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний

Горячая инновация! Обувь с подогревом эксклюзивно в сети «Эконика» Модная обувь с «умными» стельками управляется с помощью приложения Mi time через Bluetooth

Мужская и женская модная обувь, коллекция Rocco P. весна–лето 2017 Удобные сапожки из цветной металлизированной кожи, сабо и босоножки на устойчивом каблуке, ботинки и мокасины на белой подошве…

Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой: The Alphabet of ben Sirach. Lilith Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань чем на кружево