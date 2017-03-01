фото 1: Guess Underwear Hero- модное белье, весна-лето 2017 Новости Fashion Street 01.03.2017

Новая линия нижнего белья GUESS “Hero”, весна-лето 2017

Основное внимание в коллекции уделяется комфорту, все вещи созданы таким образом, чтобы подчеркнуть фигуру и обеспечить идеальную посадку

В феврале 2017 года в Нью-Йорке GUESS представил музыканта, актера, и звезду социальных сетей, Джо Джонаса, как лицо новой коллекции нижнего белья «Hero». Певец появился в рекламной кампании в серии соблазнительных образов вместе с GUESS Girl Шарлоттой МакКинни.

Рекламная кампания новой коллекции — это работа Пола Марчиано, креативного директора GUESS, и одного из самых востребованных фотографов в индустрии моды Ю Цай, который снял Джонаса и МакКинни для самой ожидаемой бельевой линии GUESS этого сезона. Аво Ермагян, бывший стилист Jonas Brothers, использовал в съемке элементы денима, чтобы сбалансировать их образы. В съемке они участвуют как по одиночке, так и вместе, что делает съемку еще жарче.

фото 1: Комплект мужского белья из коллекции Guess Underwear, “Hero” Spring 2017 Комплект мужского белья из коллекции Guess Underwear, “Hero” Spring 2017
фото 2: Мужское и женское белье, Guess “Hero” весна-лето 2017 Мужское и женское белье, Guess “Hero” весна-лето 2017
фото 3: Модное женское белье, из коллекции Guess Underwear “Hero” весна-лето 2017 Модное женское белье, из коллекции Guess Underwear “Hero” весна-лето 2017
фото 4: Комплект женского белья Guess “Hero” Spring 2017 Комплект женского белья Guess “Hero” Spring 2017
фото 5: Мужское белье, комплект из коллекции Guess Underwear весна 2017 Мужское белье, комплект из коллекции Guess Underwear весна 2017
фото 6: Белье в спортивном стиле, коллекция Guess “Hero” весна-лето 2017 Белье в спортивном стиле, коллекция Guess “Hero” весна-лето 2017

Коллекция "Hero", созданная для мужчин с ярко выраженной индивидуальностью, предлагает широкий спектр боксеров, сделанных с широкой резинкой с логотипом GUESS, футболок и майки с логотипом бренда. Основное внимание в коллекции «Hero» уделяется комфорту, все вещи созданы таким образом, чтобы подчеркнуть мужскую фигуру и обеспечить идеальную посадку. Внутренний ярлычок заменяется печатью на ткани , чтобы белье стало еще более комфортным. Капсула включает в себя несколько основных моделей, которые будут представлены от сезона к сезону.

Женская коллекция белья очень отличается. Шикарные кружевные трусики и бюстгальтеры push-up безупречно садятся по фигуре, облегая каждую линию и подчеркивая достоинства фигуры. Коллекция «Hero» будет представлена в темно-синем цвете, а так же в цветах фуксии и в нежно-розовом. Классические хлопковые бюстгальтеры без чашечек будут представлены в черном и белом цветах с логотипом на резинках подойдут каждой GUESS Girl. Эта коллекция сочетает в себе идеальные пропорции комфорта и сексуальности для того, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение всего дня.

Материалы и фото предоставлены PR службой Principe

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