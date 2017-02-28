Модная итальянская обувь Casadei, весна-лето 2017 Кожаные туфли-мюли украшенные декоративными узлами, сабо из кожи с эффектом металлик, ботфорты с отделкой стрейч-трикотажа с люрексом Новости Fashion Street

В новой коллекции Casadei весна-лето 2017 Чезаре Касадеи бережно переработал наследие прошлого, переосмыслив революцию стиля семидесятых с точки зрения революции сегодняшнего дня, проходящей под знаком интернета.

Босоножки Casadei, разноцветная кожа, шпилька. Вечерние ботильоны Casadei, сзади застежка-молния. Коллекция весна-лето 2017 Босоножки на шпильке, из коллекции обуви Casadei SS 2017 Сабо Casadei, кожа с эффектом металлик, широкий каблук и платформа Босоножки на широком каблуке, желтые. Casadei лето 2017 Кожаные туфли-мюли из красной кожи, декоративные узлы. Casadei весна-лето 2017

Итальянская обувь Casadei, дизайнерский каблук. Коллекция весна-лето 20017 Туфли черные плетеные и сабо Casadei, средний массивный каблук. Весна-лето 2017 Нарядные плетеные босоножки и сабо Casadei, весна-лето 2017 Модная итальянская обувь, оригинальный дизайн. Casadei весна-лето 2017 Вечерние босоножки на шпильке, из коллекции Casadei SS 2017 Плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки. Обувь Casadei весна-лето 2017

Летние плетеные сапоги, черные. Обувь Casadei весна-лето 2017 Ботильоны на шпильке, отделка плетеная разноцветная кожа. Casadei SS 2017 Ботфорты Casadei, на шнуровке сзади. Отделка стрейч-трикотажем с люрексом, открытый носок.

Как и в предыдущей коллекции, дизайнер продолжает развивать тему платформы и массивных каблуков, но с более женственным прочтением. Основные цвета коллекции Casadei весна-лето 2017 — зеленый и золотой металлик; сочная палитра желтого, сиреневого, голубого и ярко-красного; теплые оттенки бежевого.

Очень интересные модели босоножек и высоких ботфорт выполненные из черной кожи и с отделкой из стрейч-трикотажа с люрексом; кожаные туфли-мюли на высокой шпильке, украшенные декоративными узлами (два варианта: черный и красный); сабо из кожи с эффектом металлик, летние плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки.