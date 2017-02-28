фото 1: Ботильоны Casadei, модная обувь из Италии Новости Fashion Street 28.02.2017

Модная итальянская обувь Casadei, весна-лето 2017

Кожаные туфли-мюли украшенные декоративными узлами, сабо из кожи с эффектом металлик, ботфорты с отделкой стрейч-трикотажа с люрексом

В новой коллекции Casadei весна-лето 2017 Чезаре Касадеи бережно переработал наследие прошлого, переосмыслив революцию стиля семидесятых с точки зрения революции сегодняшнего дня, проходящей под знаком интернета.

фото 1: Босоножки Casadei, разноцветная кожа, шпилька. Босоножки Casadei, разноцветная кожа, шпилька.
фото 2: Вечерние ботильоны Casadei, сзади застежка-молния. Коллекция весна-лето 2017 Вечерние ботильоны Casadei, сзади застежка-молния. Коллекция весна-лето 2017
фото 3: Босоножки на шпильке, из коллекции обуви Casadei SS 2017 Босоножки на шпильке, из коллекции обуви Casadei SS 2017
фото 4: Сабо Casadei, кожа с эффектом металлик, широкий каблук и платформа Сабо Casadei, кожа с эффектом металлик, широкий каблук и платформа
фото 5: Босоножки на широком каблуке, желтые. Casadei лето 2017 Босоножки на широком каблуке, желтые. Casadei лето 2017
фото 6: Кожаные туфли-мюли из красной кожи, декоративные узлы. Casadei весна-лето 2017 Кожаные туфли-мюли из красной кожи, декоративные узлы. Casadei весна-лето 2017
фото 1: Итальянская обувь Casadei, дизайнерский каблук. Коллекция весна-лето 20017 Итальянская обувь Casadei, дизайнерский каблук. Коллекция весна-лето 20017
фото 2: Туфли черные плетеные и сабо Casadei, средний массивный каблук. Весна-лето 2017 Туфли черные плетеные и сабо Casadei, средний массивный каблук. Весна-лето 2017
фото 3: Нарядные плетеные босоножки и сабо Casadei, весна-лето 2017 Нарядные плетеные босоножки и сабо Casadei, весна-лето 2017
фото 4: Модная итальянская обувь, оригинальный дизайн. Casadei весна-лето 2017 Модная итальянская обувь, оригинальный дизайн. Casadei весна-лето 2017
фото 5: Вечерние босоножки на шпильке, из коллекции Casadei SS 2017 Вечерние босоножки на шпильке, из коллекции Casadei SS 2017
фото 6: Плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки. Обувь Casadei весна-лето 2017 Плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки. Обувь Casadei весна-лето 2017
фото 1: Летние плетеные сапоги, черные. Обувь Casadei весна-лето 2017 Летние плетеные сапоги, черные. Обувь Casadei весна-лето 2017
фото 2: Ботильоны на шпильке, отделка плетеная разноцветная кожа. Casadei SS 2017 Ботильоны на шпильке, отделка плетеная разноцветная кожа. Casadei SS 2017
фото 3: Ботфорты Casadei, на шнуровке сзади. Отделка стрейч-трикотажем с люрексом, открытый носок. Ботфорты Casadei, на шнуровке сзади. Отделка стрейч-трикотажем с люрексом, открытый носок.

Как и в предыдущей коллекции, дизайнер продолжает развивать тему платформы и массивных каблуков, но с более женственным прочтением. Основные цвета коллекции Casadei весна-лето 2017 — зеленый и золотой металлик; сочная палитра желтого, сиреневого, голубого и ярко-красного; теплые оттенки бежевого.

Очень интересные модели босоножек и высоких ботфорт выполненные из черной кожи и с отделкой из стрейч-трикотажа с люрексом; кожаные туфли-мюли на высокой шпильке, украшенные декоративными узлами (два варианта: черный и красный); сабо из кожи с эффектом металлик, летние плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки.

предыдущая все

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Barracuda Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости