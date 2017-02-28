Модная итальянская обувь Casadei, весна-лето 2017
Кожаные туфли-мюли украшенные декоративными узлами, сабо из кожи с эффектом металлик, ботфорты с отделкой стрейч-трикотажа с люрексом
В новой коллекции Casadei весна-лето 2017 Чезаре Касадеи бережно переработал наследие прошлого, переосмыслив революцию стиля семидесятых с точки зрения революции сегодняшнего дня, проходящей под знаком интернета.
Как и в предыдущей коллекции, дизайнер продолжает развивать тему платформы и массивных каблуков, но с более женственным прочтением. Основные цвета коллекции Casadei весна-лето 2017 — зеленый и золотой металлик; сочная палитра желтого, сиреневого, голубого и ярко-красного; теплые оттенки бежевого.
Очень интересные модели босоножек и высоких ботфорт выполненные из черной кожи и с отделкой из стрейч-трикотажа с люрексом; кожаные туфли-мюли на высокой шпильке, украшенные декоративными узлами (два варианта: черный и красный); сабо из кожи с эффектом металлик, летние плетеные балетки на шнуровке вокруг щиколотки.
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