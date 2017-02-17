Черно-белая графика от Dirk Bikkembergs
Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому
Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому.
Мини-капсулу, состоящую из двух образов — делового и повседневного, объединяют строгость цвета и графичность линий. Но не будьте столь категоричны в выборе лука, идентичность материалов, хлопка и мягкого трикотажа, и идеальная цветовая совместимость позволяют легко комбинировать вещи между собой.
Информация и фото предоставлены Live Communication PR
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