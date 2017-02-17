фото 1: Модная одежда Dirk Bikkembergs, черно-белое сочетание Новости Fashion Street 17.02.2017

Черно-белая графика от Dirk Bikkembergs

Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому

Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому.

Мини-капсулу, состоящую из двух образов — делового и повседневного, объединяют строгость цвета и графичность линий. Но не будьте столь категоричны в выборе лука, идентичность материалов, хлопка и мягкого трикотажа, и идеальная цветовая совместимость позволяют легко комбинировать вещи между собой.

фото 1: Dirk Bikkembergs: строгость цвета и графичность линий, мини-капсула Dirk Bikkembergs: строгость цвета и графичность линий, мини-капсула
фото 2: Dirk Bikkembergs, — идеальная цветовая совместимость Dirk Bikkembergs, — идеальная цветовая совместимость
фото 3: Dirk Bikkembergs: классическое черно-белое сочетание по-новому Dirk Bikkembergs: классическое черно-белое сочетание по-новому

Информация и фото предоставлены Live Communication PR

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