Черно-белая графика от Dirk Bikkembergs Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому Новости Fashion Street

Дизайнеры бренда Dirk Bikkembergs предлагают взглянуть на классическое черно-белое сочетание по-новому.

Мини-капсулу, состоящую из двух образов — делового и повседневного, объединяют строгость цвета и графичность линий. Но не будьте столь категоричны в выборе лука, идентичность материалов, хлопка и мягкого трикотажа, и идеальная цветовая совместимость позволяют легко комбинировать вещи между собой.

бренд: Dirk Bikkembergs

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Информация и фото предоставлены Live Communication PR