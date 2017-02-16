Польская марка модной одежды Top Secret презентовала новую коллекцию Одним из горячих трендов в женской коллекции, стал «военный стиль», представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний Новости Fashion Street

Коллекция Top Secret весна-лето 2017 традиционно включает в себя две основные линейки — City и Casual. Среди основных цветов коллекции мы встречаем сочетание синего и желтого с красными элементами. Основным акцентом женской коллекции является цветочный принт, напоминающий вышивку.

Одним из горячих трендов, который нашел отражение в женской коллекции Top Secret весна-лето 2017, стал «военный стиль», представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний. Также в коллекции присутствуют модели в стиле boho, выполненные из денима.

Мужская коллекция Top Secret весна-лето 2017, выдержанная в стиле casual, включает в себя брюки, свитшоты, рубашки и футболки с принтами. Вдохновленные атмосферой путешествий дизайнеры создали сет, включающий трикотаж, рубашки из денима и базовые футболки. Ключевой моделью сета стала удлиненная легкая парка. Помимо этого в коллекции присутствуют сеты, выполненные в более формальном стиле smart casual, идеально подходящем для делового гардероба.

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В конце ноября 2016 года в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Ярким моментом мероприятия стало выступление иллюстратора Elena Ciupriny, посвященное 20-летию бренда. Присутствующие на вечере гости, среди которых были замечены стилисты и блогеры Katarzyna Zielinska, Karolina Szostak и Ela Romanowska не только познакомились с новой коллекцией, но и получили портреты, созданные иллюстратором.

Информация предоставлена PR-агентством Icon Communications