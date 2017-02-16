фото 1: марка модной одежды Top Secret SS-2017 на презентации Новости Fashion Street 16.02.2017

Польская марка модной одежды Top Secret презентовала новую коллекцию

Одним из горячих трендов в женской коллекции, стал «военный стиль», представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний

Коллекция Top Secret весна-лето 2017 традиционно включает в себя две основные линейки — City и Casual. Среди основных цветов коллекции мы встречаем сочетание синего и желтого с красными элементами. Основным акцентом женской коллекции является цветочный принт, напоминающий вышивку.

Одним из горячих трендов, который нашел отражение в женской коллекции Top Secret весна-лето 2017, стал «военный стиль», представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний. Также в коллекции присутствуют модели в стиле boho, выполненные из денима.

Мужская коллекция Top Secret весна-лето 2017, выдержанная в стиле casual, включает в себя брюки, свитшоты, рубашки и футболки с принтами. Вдохновленные атмосферой путешествий дизайнеры создали сет, включающий трикотаж, рубашки из денима и базовые футболки. Ключевой моделью сета стала удлиненная легкая парка. Помимо этого в коллекции присутствуют сеты, выполненные в более формальном стиле smart casual, идеально подходящем для делового гардероба.

фото 1: Мужская коллекция одежды Top Secret весна-лето 2017 Мужская коллекция одежды Top Secret весна-лето 2017
фото 2: «Военный стиль» в повседневном контексте, Top Secret весна-лето 2017 «Военный стиль» в повседневном контексте, Top Secret весна-лето 2017
фото 3: Одежда в стиле casual, Top Secret весна-лето 2017 Одежда в стиле casual, Top Secret весна-лето 2017
фото 4: Портреты созданные иллюстратором Elena Ciupriny, Top Secret весна-лето 2017 Портреты созданные иллюстратором Elena Ciupriny, Top Secret весна-лето 2017
фото 5: Зарисовки из новой коллекции Top Secret весна-лето 2017 иллюстратора Elena Ciupriny Зарисовки из новой коллекции Top Secret весна-лето 2017 иллюстратора Elena Ciupriny
фото 6: Иллюстратор Elena Ciupriny на презентации Top Secret весна-лето 2017 Иллюстратор Elena Ciupriny на презентации Top Secret весна-лето 2017
фото 1: Мужская коллекция Top Secret весна-лето 2017, джинсы и модные толстовки Мужская коллекция Top Secret весна-лето 2017, джинсы и модные толстовки
фото 2: Блузка и юбка из коллекции Top Secret весна-лето 2017 Блузка и юбка из коллекции Top Secret весна-лето 2017
фото 3: Одежда из коллекции Top Secret весна-лето 2017 Одежда из коллекции Top Secret весна-лето 2017

В конце ноября 2016 года в Варшаве прошла презентация весенней коллекции Top Secret, а также в это вечер бренд отметил свое 20-летие. Ярким моментом мероприятия стало выступление иллюстратора Elena Ciupriny, посвященное 20-летию бренда. Присутствующие на вечере гости, среди которых были замечены стилисты и блогеры Katarzyna Zielinska, Karolina Szostak и Ela Romanowska не только познакомились с новой коллекцией, но и получили портреты, созданные иллюстратором.

Информация предоставлена PR-агентством Icon Communications

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