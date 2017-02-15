Горячая инновация! Обувь с подогревом эксклюзивно в сети «Эконика»
Модная обувь с «умными» стельками управляется с помощью приложения Mi time через Bluetooth
Технологи бренда «Эконика» разработали модель обуви особенно актуальную для российского климата — это обувь с подогревом. Теперь можно самостоятельно управлять температурой стельки в вашей паре.
Новая эксклюзивная модель универсальна, представлена в базовом черном цвете, что позволит легко сочетать ее с любыми комплектами одежды.
В качестве материала стельки используется инновационный материал Ortholite, имеющий не только красивый внешний вид, но и теплоизоляционные свойства, обеспечивает необходимую вентиляцию и комфорт. Нагревающийся материал стельки состоит из композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью. Это источник инфракрасных волн, способствующих улучшению кровообращения. Высокая прочность и гибкость материала позволяет избежать повреждения в процессе носки.
Обувь с умными стельками управляется с помощью приложения Mi time через Bluetooth. Приложение можно скачать с помощью QR кода в инструкции или с сайта www.ekonika.ru
Буклет с подробной инструкцией для обуви с подогревом можно найти в коробке. Инновационная модель обуви с подогревом представлена эксклюзивно в сети «Эконика». Она проста в использовании, безопасна и универсальна, при этом модель выглядит стильно и отвечает самым модным трендам.
Информация предоставлена PR службой «Эконика»
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