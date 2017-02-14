фото 1: Сапожки их металлизированной кожи, обувь Rocco P., Новости Fashion Street 14.02.2017

Мужская и женская модная обувь, коллекция Rocco P. весна–лето 2017

Удобные сапожки из цветной металлизированной кожи, сабо и босоножки на устойчивом каблуке, ботинки и мокасины на белой подошве…

В этом сезоне коллекция обуви Rocco P. весна–лето 2017 довольно традиционна и лаконична. Она одновременно сочетает в себе авангард и традиции, классику и современность. Цветовая палитра включает в себя несколько оттенков черного, белого и синего цветов, мягкие терракотовые тона и оттенки вишни, золотые и серебряные цвета. Много моделей выполненных из замши, мягчайшей наппы, из металлизированной цветной кожи.

фото 1: Коллекция женской модной обуви Rocco P. весна–лето 2017 Коллекция женской модной обуви Rocco P. весна–лето 2017
фото 2: Сапоги и туфли из коллекции Rocco P. SS 2017 Сапоги и туфли из коллекции Rocco P. SS 2017
фото 3: Женские ботинки со шнурками, из коллекции Rocco P. SS 2017 Женские ботинки со шнурками, из коллекции Rocco P. SS 2017
фото 4: Весенне–летняя коллекция стильной обуви Rocco P., 2017 Весенне–летняя коллекция стильной обуви Rocco P., 2017
фото 5: Сабо и босоножки на устойчивом каблуке, из коллекции Rocco P. SS 2017 Сабо и босоножки на устойчивом каблуке, из коллекции Rocco P. SS 2017
фото 6: Босоножки на высоком каблуке, из коллекции Rocco P. SS 2017 Босоножки на высоком каблуке, из коллекции Rocco P. SS 2017
фото 1: Эксклюзивная сумка Rocco P., весна-лето 2017. Питон Эксклюзивная сумка Rocco P., весна-лето 2017. Питон
фото 2: Рюкзак из мягкой кожи Rocco P., весна-лето 2017 Рюкзак из мягкой кожи Rocco P., весна-лето 2017
фото 3: Сумка из перфорированной кожи Rocco P., весна-лето 2017 Сумка из перфорированной кожи Rocco P., весна-лето 2017
фото 4: Мужские ботинки и мокасины на белой подошве, Rocco P. весна-лето 2017 Мужские ботинки и мокасины на белой подошве, Rocco P. весна-лето 2017
фото 5: Мужские туфли из наппы и замши, сандалии Rocco P. весна-лето 2017 Мужские туфли из наппы и замши, сандалии Rocco P. весна-лето 2017
фото 6: Мокасины и туфли , из коллекции Rocco P. весна-лето 2017 Мокасины и туфли , из коллекции Rocco P. весна-лето 2017

В мужской коллекции обуви Rocco P. весна–лето 2017 можно выделить полуботинки и кеды из мягкой перфорированной кожи, туфли на белой подошве, дезерты, оксфорды, лоферы, мокасины и сандалии. Эксклюзивные изделия полностью изготовлены вручную.

Женская коллекция обуви Rocco P традиционно черпает вдохновение из мужского гардероба и создана в первую очередь для уверенных и сильных женщин, далеких от привычных клише. Типичные мужские модели переплетаются с изысканной элегантной женственной красотой, сочетая в себе очарование повседневного и городского шика. Коллекцию модной обуви дополняют аксессуары — сумки Rocco P.

Модели из новой коллекции Rocco P. будут представлены в ЦУМе, сети бутиков Rendez Vous и No One.

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