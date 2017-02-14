Мужская и женская модная обувь, коллекция Rocco P. весна–лето 2017 Удобные сапожки из цветной металлизированной кожи, сабо и босоножки на устойчивом каблуке, ботинки и мокасины на белой подошве… Новости Fashion Street

В этом сезоне коллекция обуви Rocco P. весна–лето 2017 довольно традиционна и лаконична. Она одновременно сочетает в себе авангард и традиции, классику и современность. Цветовая палитра включает в себя несколько оттенков черного, белого и синего цветов, мягкие терракотовые тона и оттенки вишни, золотые и серебряные цвета. Много моделей выполненных из замши, мягчайшей наппы, из металлизированной цветной кожи.

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В мужской коллекции обуви Rocco P. весна–лето 2017 можно выделить полуботинки и кеды из мягкой перфорированной кожи, туфли на белой подошве, дезерты, оксфорды, лоферы, мокасины и сандалии. Эксклюзивные изделия полностью изготовлены вручную.

Женская коллекция обуви Rocco P традиционно черпает вдохновение из мужского гардероба и создана в первую очередь для уверенных и сильных женщин, далеких от привычных клише. Типичные мужские модели переплетаются с изысканной элегантной женственной красотой, сочетая в себе очарование повседневного и городского шика. Коллекцию модной обуви дополняют аксессуары — сумки Rocco P.

Модели из новой коллекции Rocco P. будут представлены в ЦУМе, сети бутиков Rendez Vous и No One.