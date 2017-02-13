Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой: The Alphabet of ben Sirach. Lilith
Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань чем на кружево
Весенняя коллекция дизайнера Яны Недзвецкой (JN) — “The Alphabet of ben Sirach. Lilith”, принесла с собой предвкушение апрельской капели и легкую горечь молодых почек. Яна предоставила главную роль в своей коллекции сложному фону: экрю, топаз, топленое молоко, жемчужно-серый, кобальтовый. Этой весной «цветы» ее коллекции расцветают именно на этих фонах. Ткани под расписные гжельские подносы и хохломскую деревянную роспись, с райскими птицами, и фантастическими цветами, прочно зацепились в коллекции дизайнера.
Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань чем на кружево.
Этой весной дизайнер Яна Недзвецкая безоглядно и искренне отдает всю свою любовь всем оттенкам белого. Нет ничего эффектнее белого длинного платья, отделанного красивым французским кружевом. По словам Яны, она не очень любит кружево, которым просто украшают низ платья или рукавов. Ей больше нравятся изысканные вставки, сложные переплетения, скорее геометрической формы, чем традиционное кружево цветами.
Купить коллекцию одежды Яны Недзвецкой (JN) — “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 можно сети магазинов дизайнерской одежды и аксессуаров LO и JN (Jana Nedzvetskaya) и в интернет-магазине Shop.missLO.com.
Photo: Геворг Маркосян; Muah: Анастасия Хрычева; Model: Ангелина Николаева.
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