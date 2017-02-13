фото 1: Модная одежда весна-лето 2017, Яны Недзвецкой Новости Fashion Street 13.02.2017

Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой: The Alphabet of ben Sirach. Lilith

Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань чем на кружево

Весенняя коллекция дизайнера Яны Недзвецкой (JN)  — “The Alphabet of ben Sirach. Lilith”, принесла с  собой предвкушение  апрельской капели и легкую горечь молодых почек. Яна предоставила главную роль в своей коллекции  сложному  фону: экрю,  топаз, топленое молоко, жемчужно-серый, кобальтовый. Этой весной «цветы» ее коллекции расцветают именно на этих фонах. Ткани под расписные гжельские  подносы и хохломскую деревянную роспись,   с райскими птицами,  и фантастическими цветами, прочно зацепились в коллекции дизайнера.

Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует  выбирать с  очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань чем на кружево.

фото 1: Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 1 Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 1
фото 2: Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 2 Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 2
фото 3: Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 3 Весенняя коллекция модной одежды от дизайнера Яны Недзвецкой. Модель 3
фото 1: Одежда из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Одежда из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017
фото 2: Длинное платье из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Длинное платье из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017
фото 3: Летнее платье “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Летнее платье “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017
фото 4: Белое платье “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Белое платье “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017
фото 5: Легкое белое платье, коллекция “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Легкое белое платье, коллекция “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017
фото 6: Блузка и белая юбка из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 Блузка и белая юбка из коллекции “The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017

Этой весной дизайнер Яна Недзвецкая безоглядно и искренне отдает всю свою любовь всем оттенкам белого. Нет ничего эффектнее белого длинного платья, отделанного красивым французским кружевом. По словам Яны, она не очень любит кружево, которым просто украшают низ платья или рукавов. Ей больше нравятся изысканные вставки, сложные переплетения, скорее геометрической формы, чем традиционное кружево цветами.

Купить коллекцию одежды Яны Недзвецкой (JN)“The Alphabet of ben Sirach. Lilith” весна-лето 2017 можно сети магазинов дизайнерской одежды и аксессуаров  LO и JN (Jana Nedzvetskaya) и в интернет-магазине Shop.missLO.com.

Photo: Геворг Маркосян; Muah: Анастасия Хрычева; Model: Ангелина Николаева.

предыдущая все следующая

Выбери модный магазин

добавить магазин

Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.

fashionstreet рекомендует

Fashion Brands: модные бренды одежды, обуви, белья и аксессуаров

Показать: все м ж
Alberta Ferretti Alberto Guardiani Alena Akhmadullina Alonzo Corrado Antonio Marras A.Testoni Baldan Baldinini Bally Barracuda Betty Barclay Bruno Banani Bulgari Calvin Klein Calzedonia Canali Caractere Casadei Caterina Leman Coccinelle Dirk Bikkembergs Ecco Elena Miro Escada Fabi Falke Finn Flare Freddy Furla Gant Gil Bret Giuseppe Zanotti Design Gottex Guess Hugo Boss Icepeak Incanto InCity Isotoner Jack Wolfskin Jimmy Choo JN Kira Plastinina Lacoste Lancome Lauren Vidal Lejaby Linea Cinque Lise Charmel Loriblu Luhta Mabrun Marc&Andre MBT Michael Kors Moreschi Motivi Myla Nike Pal Zileri Passionata Patrizia Pepe Ralf Ringer Ralph Lauren Respect Ril’s Roberto Bruno Rocco P. Rockport Roy Robson Sarah Pacini Schunk & Rosenfeld Slava Zaitsev Swims Tissot Top Secret Vasilisa Baklashova Vera Mont Victoria’s Secret Wonderbra Wrangler Yulia Prokhorova Кашемир Москвы Эконика

Fashion Street

Гид в мире модных брендов

Новости