фото 1: Обувь и модные кроссовки, Barracuda весна-лето 2017 Новости Fashion Street 09.02.2017

Новая коллекция мужской и женской обуви Barracuda весна-лето 2017

Модные новинки: мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой; слипоны с поперечными полосками и с браслетом на щиколотке, сникерсы из ткани с камуфляжными деталями

Эмануэле Фаби представлил новую коллекцию Barracuda весна-лето 2017 на выставке Micam в Милане. Новинка в женской коллекции, — мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой в черно-белом исполнении. Большой выбор женских кроссовок — от модели из лаковой кожи с ламинированной сеточкой до моделей с золотыми и серебряными вставками, которые можно скомбинировать даже с вечерним платьем.

Браслет на щиколотке украшает женские слипоны с поперечными полосками в тон, выполненные в вариантах из неопрена и набивной телячьей кожи, в том числе есть модели в перламутровых тонах.

Элегантные модели представлены: туфлями из лаковой кожи с продетыми «шнурками» из ламинированной кожи, очень эластичными моделями дерби и слиперов с использованием мягкой телячьей кожи.

Одна из точек соприкосновения между мужской и женской коллекциями — это модные сникерсы, подошва которых выполнена из ультра-легкого вспененного материала. Модель украшена вышивкой 3D.

фото 1: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017, в т.ч. мокасины в клетку Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017, в т.ч. мокасины в клетку
фото 2: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли и сабо. Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли и сабо.
фото 3: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли. Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли.
фото 4: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Слипоны и кроссовки. Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Слипоны и кроссовки.
фото 5: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли и босоножки. Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Туфли и босоножки.
фото 6: Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Удобные туфли из кожи. Женская коллекция обуви Barracuda весна-лето 2017. Удобные туфли из кожи.
фото 1: Оригинальные кроссовки из коллекции Barracuda весна-лето 2017 Оригинальные кроссовки из коллекции Barracuda весна-лето 2017
фото 2: Кожаные мужские туфли и ботинки из коллекции Barracuda весна-лето 2017 Кожаные мужские туфли и ботинки из коллекции Barracuda весна-лето 2017
фото 3: Мужские туфли Barracuda весна-лето 2017, отделка перфорация Мужские туфли Barracuda весна-лето 2017, отделка перфорация
фото 4: Кроссовки с оригинальной отделкой, Barracuda весна-лето 2017 Кроссовки с оригинальной отделкой, Barracuda весна-лето 2017
фото 5: Сникерсы из ткани, в т.ч. с камуфляжной отделкой. Barracuda весна-лето 2017 Сникерсы из ткани, в т.ч. с камуфляжной отделкой. Barracuda весна-лето 2017
фото 6: Кроссовки мужские из коллекции Barracuda весна-лето 2017 Кроссовки мужские из коллекции Barracuda весна-лето 2017

В коллекции обуви Barracuda весна-лето 2017 для мужчин имеется большой выбор спортивных моделей, например, новинка — сникерсы из ткани со шнурками из технической тесьмы, представленная как в варианте с камуфляжными деталями, так и в более элегантной версии из ткани.

Особого внимания заслуживает кожаная подошва, которая вновь играет значительную роль в развитии коллекции.

Barracuda представляет линию обуви с использованием жированного спилка, отличающегося оригинальными отверстиями: это дерби, ботинки и туфли со скрытой эластичной вставкой. Эта линия обращается к истокам и стилевому «коду» бренда. Для придания высокой степени гибкости моделям слипонов и дерби была использована специальная технология.

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