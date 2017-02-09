Новая коллекция мужской и женской обуви Barracuda весна-лето 2017 Модные новинки: мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой; слипоны с поперечными полосками и с браслетом на щиколотке, сникерсы из ткани с камуфляжными деталями Новости Fashion Street

Эмануэле Фаби представлил новую коллекцию Barracuda весна-лето 2017 на выставке Micam в Милане. Новинка в женской коллекции, — мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой в черно-белом исполнении. Большой выбор женских кроссовок — от модели из лаковой кожи с ламинированной сеточкой до моделей с золотыми и серебряными вставками, которые можно скомбинировать даже с вечерним платьем.

Браслет на щиколотке украшает женские слипоны с поперечными полосками в тон, выполненные в вариантах из неопрена и набивной телячьей кожи, в том числе есть модели в перламутровых тонах.

Элегантные модели представлены: туфлями из лаковой кожи с продетыми «шнурками» из ламинированной кожи, очень эластичными моделями дерби и слиперов с использованием мягкой телячьей кожи.

Одна из точек соприкосновения между мужской и женской коллекциями — это модные сникерсы, подошва которых выполнена из ультра-легкого вспененного материала. Модель украшена вышивкой 3D.

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В коллекции обуви Barracuda весна-лето 2017 для мужчин имеется большой выбор спортивных моделей, например, новинка — сникерсы из ткани со шнурками из технической тесьмы, представленная как в варианте с камуфляжными деталями, так и в более элегантной версии из ткани.

Особого внимания заслуживает кожаная подошва, которая вновь играет значительную роль в развитии коллекции.

Barracuda представляет линию обуви с использованием жированного спилка, отличающегося оригинальными отверстиями: это дерби, ботинки и туфли со скрытой эластичной вставкой. Эта линия обращается к истокам и стилевому «коду» бренда. Для придания высокой степени гибкости моделям слипонов и дерби была использована специальная технология.