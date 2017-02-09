Новая коллекция мужской и женской обуви Barracuda весна-лето 2017
Модные новинки: мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой; слипоны с поперечными полосками и с браслетом на щиколотке, сникерсы из ткани с камуфляжными деталями
Эмануэле Фаби представлил новую коллекцию Barracuda весна-лето 2017 на выставке Micam в Милане. Новинка в женской коллекции, — мокасины в клетку со вставками из бечевки с рантовой подошвой в черно-белом исполнении. Большой выбор женских кроссовок — от модели из лаковой кожи с ламинированной сеточкой до моделей с золотыми и серебряными вставками, которые можно скомбинировать даже с вечерним платьем.
Браслет на щиколотке украшает женские слипоны с поперечными полосками в тон, выполненные в вариантах из неопрена и набивной телячьей кожи, в том числе есть модели в перламутровых тонах.
Элегантные модели представлены: туфлями из лаковой кожи с продетыми «шнурками» из ламинированной кожи, очень эластичными моделями дерби и слиперов с использованием мягкой телячьей кожи.
Одна из точек соприкосновения между мужской и женской коллекциями — это модные сникерсы, подошва которых выполнена из ультра-легкого вспененного материала. Модель украшена вышивкой 3D.
В коллекции обуви Barracuda весна-лето 2017 для мужчин имеется большой выбор спортивных моделей, например, новинка — сникерсы из ткани со шнурками из технической тесьмы, представленная как в варианте с камуфляжными деталями, так и в более элегантной версии из ткани.
Особого внимания заслуживает кожаная подошва, которая вновь играет значительную роль в развитии коллекции.
Barracuda представляет линию обуви с использованием жированного спилка, отличающегося оригинальными отверстиями: это дерби, ботинки и туфли со скрытой эластичной вставкой. Эта линия обращается к истокам и стилевому «коду» бренда. Для придания высокой степени гибкости моделям слипонов и дерби была использована специальная технология.
Выбери модный магазин
- Betty Barclay
- Braccialini
- Elena Miro — модная одежда для полных женщин
- Giuzeppe Zanotti Design
- Icepeak в Москве
- Loriblu в России
- LUHTA.FINLAND.FASHION
- Luxpodarok.ru — аксессуары
- Кашемир Москвы — магазин пальто
- Модный дом Yulia Prokhorova
- Онлайн-Бутик «No One»
- Braccialini Сумки и итальянские аксессуары Braccialini, Браччиалини
- Elena Miro — модная одежда для полных женщин Елена Миро 2017, итальянская одежда больших размеров, li-lu
- Giuzeppe Zanotti Design Обувь и сумочки Джузеппе Занотти 2017
- Betty Barclay Бетти Барклай 2016 - немецкая женская одежда и обувь, одежда из Германии с отличной посадкой по фигуре
- Icepeak в Москве Айспик — молодежная одежда осень зима 2016/2017
- Loriblu в России Итальяская обувь, сумки и туфли Лориблю, клуб для клиентов 2017
- LUHTA.FINLAND.FASHION Лухта 2016/2017 — финская одежда и обувь по демократичной цене
- Luxpodarok.ru — аксессуары Люкс подарок 2017; купить мужские галстуки, роскошные кашне, платки, шарфы
- Кашемир Москвы — магазин пальто модели верхней одежды, модное кашемировое пальто и полу-пальто 2017
- Модный дом Yulia Prokhorova российский дизайнер нарядных платьев 2017
- Онлайн-Бутик «No One» «Но Ван» — мультибрендовые бутики обуви и аксессуаров
Новости и пресс-релизы предоставляются брендами, магазинами, их рекламными агентствами и PR-службами или делаются силами Fashion Street. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы эти сведения были вполне достоверными и обновленными, но не можем дать никакой гарантии на полную правильность или сиюминутность такой информации.