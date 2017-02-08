Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017
Оригинальная коллекция кожаных сумочек и клатчей, — яркие цвета, вставки цветочного орнамента, смелые геометрические блоки
Сумки Braccialini, созданы для женщин, которые любят быть на виду, хотят быть оригинальными. Сумки Браччиалини вызывают приятные эмоции, их дизайн выходит за рамки установленных границ моды. Они выполнены из качественной кожи, украшены полудрагоценными камнями и другими благородными материалами. Палитра цветов: лимонный, розовый, оранжевый, насыщенный голубой, красный, белый и черный. В коллекции сумочек Braccialini, весна-лето 2017 идеальный баланс цвета. Дизайнеры использовали оригинальные вставки цветочного орнамента и смелые геометрические блоки.
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