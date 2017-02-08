фото 1: Сумочка, как модный аксессуар. Braccialini, весна-лето 2017 Новости Fashion Street 08.02.2017

Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017

Оригинальная коллекция кожаных сумочек и клатчей, — яркие цвета, вставки цветочного орнамента, смелые геометрические блоки

Сумки Braccialini, созданы для женщин, которые любят быть на виду, хотят быть оригинальными. Сумки Браччиалини вызывают приятные эмоции, их дизайн выходит за рамки установленных границ моды. Они выполнены из качественной кожи, украшены полудрагоценными камнями и другими благородными материалами. Палитра цветов: лимонный, розовый, оранжевый, насыщенный голубой, красный, белый и черный. В коллекции сумочек Braccialini, весна-лето 2017 идеальный баланс цвета. Дизайнеры использовали оригинальные вставки цветочного орнамента и смелые геометрические блоки.

фото 1: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.1 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.1
фото 2: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.2 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.2
фото 3: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.3 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.3
фото 4: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.4 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.4
фото 5: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.5 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.5
фото 6: Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.6 Коллекция сумочек Braccialini, весна-лето 2017. Мод.6
фото 1: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.1 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.1
фото 2: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.2 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.2
фото 3: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.3 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.3
фото 4: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.4 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.4
фото 5: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.5 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.5
фото 6: Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.6 Коллекция сумочек Braccialini на длинном ремешке, весна-лето 2017. Мод.6
фото 1: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.1 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.1
фото 2: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.2 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.2
фото 3: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.3 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.3
фото 4: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.4 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.4
фото 5: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.5 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.5
фото 6: Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.6 Модные сумки от итальянского бренда Braccialini, весна-лето 2017, мод.6

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