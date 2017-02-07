Coccinelle ко дню Святого Валентина Любимые сумочки для хранения положительных эмоций из праздничной линейки B14 — «Feel good with you» Новости Fashion Street

Coccinelle — это любимые сумочки для хранения положительных эмоций, сундучки с богатствами. Каждая модель является маленькой вселенной, отражающей взгляды современной женщины.

Специально ко Дню всех влюбленных бренд украсил лаконичную и нежную модель B14 символом любви — сердцем. Теперь так просто признаться в своих чувствах, достаточно просто преподнести дорогому человеку кошелек или сумочку из праздничной линейки Coccinelle B14 — «Feel good with you».

Сумочка серая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Сумочка розовая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Сумочка коричневая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч коричневый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч серый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч с сердечком, натуральная кожа, Coccinelle B14 — «Feel good with you»

Есть много способов выразить Любовь. Безумных и практичных, материальных и эмоциональных. Идеальный совмещает все эти качества.

Информация и фото предоставлены агентством LIVE PR