фото 1: Coccinelle -модный аксессуар ко дню Святого Валентина Новости Fashion Street 07.02.2017

Coccinelle ко дню Святого Валентина

Любимые сумочки для хранения положительных эмоций из праздничной линейки B14 — «Feel good with you»

Coccinelle — это любимые сумочки для хранения положительных эмоций, сундучки с богатствами. Каждая модель является маленькой вселенной, отражающей взгляды современной женщины.

Специально ко Дню всех влюбленных бренд украсил лаконичную и нежную модель B14 символом любви — сердцем. Теперь так просто признаться в своих чувствах, достаточно просто преподнести дорогому человеку кошелек или сумочку из праздничной линейки Coccinelle B14 — «Feel good with you».

фото 1: Сумочка серая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Сумочка серая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you»
фото 2: Сумочка розовая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Сумочка розовая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you»
фото 3: Сумочка коричневая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Сумочка коричневая с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you»
фото 4: Клатч коричневый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч коричневый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you»
фото 5: Клатч серый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч серый с сердечком, Coccinelle B14 — «Feel good with you»
фото 6: Клатч с сердечком, натуральная кожа, Coccinelle B14 — «Feel good with you» Клатч с сердечком, натуральная кожа, Coccinelle B14 — «Feel good with you»

Есть много способов выразить Любовь. Безумных и практичных, материальных и эмоциональных. Идеальный совмещает все эти качества.

Информация и фото предоставлены агентством LIVE PR

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