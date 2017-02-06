Giuseppe Zanotti Design, коллекция модной обуви и аксессуаров весна-лето 2017
Модные босоножки в стиле butterfly, атласные мокасины, сникерсы со стразами, а может быть ультра-современные городские сандалии на платформе…
Романтические и современные модели обуви, созданные дизайнером Giuseppe Zanotti для коллекции весна-лето 2017, отличаются нежными, словно навеянными миром грез пастельными тонами и натуральным блеском, создающими контраст со стильными деталями. В этой коллекции общепризнанный идеал красоты и двойственность, столь свойственная каждой женщине, идут рука об руку. Это — зарождение новой романтики: сбалансированное сочетание противоположностей.
Цветовая палитра — изящная и нежная и в то же время яркая и решительная, словно пеония: от почти прозрачного до ярких переливов света и цвета в духе поп-арт. Ярко-розовый, синий, синий электрик. Энергия в чистом виде, которая захватывает и уносит. Энергия скрыта и в плавных линиях этих исключительно удобных дневных босоножек, украшенных крупными стразами, на низком широком каблуке.
Для вечерней обуви дизайнер остановил свой выбор на нейтральных тонах и стразах. Драгоценные камни, ниспадающие каскадом с ремешка вокруг щиколотки, зажигают изящным блеском босоножки из замши розовато-бежевого цвета. Дизайнеру удалось подчеркнуть лаконичность и придать уникальность этому элегантному фасону обуви.
Аксессуары Giuseppe Zanotti весна-лето 2017 отличаются той же изящной элегантностью. Миниатюрная сумочка в форме сердца — этого символа любви и верности, влечения и размышлений — украшенного стразами тон-в-тон. Замшевая пошетка в виде полумесяца в разных цветовых вариантах осветит ваш ночной наряд. А украшенный стразами жакет из мягкого бархата в пастельных тонах поможет вам раскрыть романтическую сторону своей натуры.
Модели обуви GiuseppeZanottiDesign#Women#SS17
- Изысканность и элегантность новой модели сабо подчеркивает архитектурный каблук. Задняя часть каблука-шпильки имеет фигурный профиль и украшена изящной прорезью, усыпанной стразами.
- Мягкие и плавные линии легкомысленно подчеркивают женственность фасона новых моделей босоножек в стиле butterfly: их воздушная легкость гармонично контрастирует с пластичными и плотными материалами драгоценных деталей-бабочек, расцветка которых позаимствована у цветов.
- Другая модель босоножек на основательном металлизированном каблуке с верхом из атласных ремешков, украшенных стразами тон-в-тон — отличное сочетание женственности и новых тенденций.
- Роскошные босоножки из черного атласа с лучистым украшением-драгоценностью вокруг щиколотки. Четыре ряда стразов «багет» нежно охватывают щиколотку; украшение предложено также отдельно в качестве колье и браслета.
- Ультра-современные городские сандалии на платформе, расшитые фигурными зеркальцами, с ремешком вокруг щиколотки. Новый международный стиль мегаполиса с капелькой восточной примеси.
- Эти атласные мокасины смотрятся вполне непринужденно. Знаменитая классическая модель порывает с традициями и оживляется мохристыми краями, царапинами и украшениями из стразов-багет.
- Удобные сникерсы направляются в новое измерение, становясь более «легкими» и теряя свой врожденный рокерский дух. Более тонкая подошва, практически незаметные застежки-молнии, мягкие и нежные тона. Верх украшен стразами и шелком с мохристыми краями.
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