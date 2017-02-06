фото 1: Модная обувь Джузеппе Занотти, лето-весна2017 Новости Fashion Street 06.02.2017

Giuseppe Zanotti Design, коллекция модной обуви и аксессуаров весна-лето 2017

Модные босоножки в стиле butterfly, атласные мокасины, сникерсы со стразами, а может быть ультра-современные городские сандалии на платформе…

Романтические и современные модели обуви, созданные дизайнером Giuseppe Zanotti для коллекции весна-лето 2017, отличаются нежными, словно навеянными миром грез пастельными тонами и натуральным блеском, создающими контраст со стильными деталями. В этой коллекции общепризнанный идеал красоты и двойственность, столь свойственная каждой женщине, идут рука об руку. Это — зарождение новой романтики: сбалансированное сочетание противоположностей.

Цветовая палитра — изящная и нежная и в то же время яркая и решительная, словно пеония: от почти прозрачного до ярких переливов света и цвета в духе поп-арт. Ярко-розовый, синий, синий электрик. Энергия в чистом виде, которая захватывает и уносит. Энергия скрыта и в плавных линиях этих исключительно удобных дневных босоножек, украшенных крупными стразами, на низком широком каблуке.

фото 1: Вечерние босоножки на платформе, Giuseppe Zanotti Design Вечерние босоножки на платформе, Giuseppe Zanotti Design
фото 2: Коричневые босоножки Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017 Коричневые босоножки Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017
фото 3: Бежевые босоножки на удобном каблуке, Giuseppe Zanotti Design Бежевые босоножки на удобном каблуке, Giuseppe Zanotti Design
фото 4: Кроссовки и мокасины Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017 Кроссовки и мокасины Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017
фото 5: Городские сандалии на платформе, Giuseppe Zanotti Design 207 Городские сандалии на платформе, Giuseppe Zanotti Design 207
фото 6: Сникирсы со стразами Giuseppe Zanotti Design, коллекция SS-2017 Сникирсы со стразами Giuseppe Zanotti Design, коллекция SS-2017
фото 1: Украшенный стразами жакет из мягкого бархата в пастельных тонах Украшенный стразами жакет из мягкого бархата в пастельных тонах
фото 2: Сумочки Giuseppe Zanotti Design, коллекция весна-лето 2017 Сумочки Giuseppe Zanotti Design, коллекция весна-лето 2017
фото 3: Сапоги из коллекции Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017 Сапоги из коллекции Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017
фото 4: Босоножки Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017 Босоножки Giuseppe Zanotti Design, весна-лето 2017
фото 5: Вечерняя обувь, Giuseppe Zanotti Design SS 2017 Вечерняя обувь, Giuseppe Zanotti Design SS 2017
фото 6: Босоножки Giuseppe Zanotti Design Босоножки Giuseppe Zanotti Design

Для вечерней обуви дизайнер остановил свой выбор на нейтральных тонах и стразах. Драгоценные камни, ниспадающие каскадом с ремешка вокруг щиколотки, зажигают изящным блеском босоножки из замши розовато-бежевого цвета. Дизайнеру удалось подчеркнуть лаконичность и придать уникальность этому элегантному фасону обуви.

Аксессуары Giuseppe Zanotti весна-лето 2017 отличаются той же изящной элегантностью. Миниатюрная сумочка в форме сердца — этого символа любви и верности, влечения и размышлений — украшенного стразами тон-в-тон. Замшевая пошетка в виде полумесяца в разных цветовых вариантах осветит ваш ночной наряд. А украшенный стразами жакет из мягкого бархата в пастельных тонах поможет вам раскрыть романтическую сторону своей натуры.

Модели обуви GiuseppeZanottiDesign#Women#SS17

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