фото 1: Модная мужская одежда, Рой Робсон весна 2017 Новости Fashion Street 03.02.2017

Времена новой гармонии от Roy Robson, spring/summer 2017

Легендарный бренд мужской моды «Рой Робсон» выпустил новую коллекцию модной одежды, обуви и аксессуаров — Times of Tune

Элементами новой коллекции Модного Дома Roy Robson стали костюмы, пиджаки, брюки, плащи, куртки, сорочки, трикотаж, обувь и аксессуары. Приталенный силуэт линии 2000 Slim в двух моделях по-прежнему занимает важное место в коллекции костюмов от Roy Robson в сезоне весна-лето 2017: наряду с базовой моделью, здесь предлагается современный костюм с острыми лацканами. Трехмерный мелкий рисунок определяет выбор тканей и изысканно интерпретирует тему коллекции Times of Tune. Популярны также клетка и новшество программы приталенных костюмов модельной линии 2000 Slim под названием Separate Suit (пиджак и брюки предлагаются отдельно) для торжественных случаев. Здесь обыгрываются стильные модели пиджака с острыми либо обычными лацканами с гармонирующей по цвету отделкой из темно-серого либо синего атласа. Законченность теме придает жилет для создания смокинга-тройки.

фото 1: Костюм, сумка из коллекции Roy Robson, spring/summer 2017 Костюм, сумка из коллекции Roy Robson, spring/summer 2017
фото 2: Мужской костюм в клетку, Roy Robson, spring/summer 2017 Мужской костюм в клетку, Roy Robson, spring/summer 2017
фото 3: Модный лук (пиджак и зауженные слаксы), Roy Robson весна-лето 2017 Модный лук (пиджак и зауженные слаксы), Roy Robson весна-лето 2017
фото 4: Приталенный мужской костюм, коллекция Roy Robson весна-лето 2017 Приталенный мужской костюм, коллекция Roy Robson весна-лето 2017
фото 5: Деловой костюм Roy Robson, spring/summer 2017 Деловой костюм Roy Robson, spring/summer 2017
фото 6: Костюм и модные аксессуары Roy Robson, spring/summer 2017 Костюм и модные аксессуары Roy Robson, spring/summer 2017

Картину новой коллекции брюк от Roy Robson определяют модели типа «пять карманов» и слаксов в модельных линиях Shape и Slim. Слаксы доминируют в коллекции и гармонично вписываются в ее общий облик. Спрос на зауженные слаксы модельной линии Slim постоянно растёт. Эта часть коллекции была дополнена новыми моделями. Для создания идеального симбиоза комфорта и модного зауженного силуэта Модный Дом использует исключительно эластичные ткани. Новый облик коллекции придают специально разработанные для бренда ткани: разноцветные минималистические структуры с эффектами потертости, по-мужски сдержанный набивной рисунок, легчайшие ткани с эффектами, полученными благодаря современным методам покраски в готовом виде.

По аналогии с пиджаками и костюмами, в коллекции сорочек Roy Robson предлагает две модельные линии: Shape и Slim. В будущем сезоне тон задают новые структуры и различные виды мелкого и жаккардового рисунка. Особенно интересны инновационные решения набивного рисунка. Прекрасны и благородны и полуделовые джинсовые сорочки, выполненные специальным методом покраски «индиго». Эксклюзивная программа рубашек из чистого льна и сочетаний льна и хлопка является логическим завершением коллекции весна-лето 2017.

Информация фото предоставлена PR службой Roy Robson Fashion

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