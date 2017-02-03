Весенняя коллекция модных нарядов итальянской марки Elena Miro
Модные платья, ажурные туники и элегантные блузки из новой коллекции идеально подходят для полных женщин в большом городе
Марка Elena Miro создана для тех женщин, которые следят за последними модными тенденциями, но в силу природных особенностей фигуры не могут позволить себе носить одежду стандартных размеров. На протяжении 30 лет дизайнеры Elena Miro создают коллекции одежды для женщин с формами, красоту которых воспевали величайшие художники мира от Боттичелли до Рубенса. Современные исследования показали, что число женщин, воплощающих собой античное представление о красоте, составляет 35% женского населения планеты. В отличие от большинства модных марок, размерный ряд которых – увы! - заканчивается на 46-ом, модели Elena Miro с него начинаются.
Дизайнеры марки внимательно следят за тем, что происходит на главных мировых подиумах, и адаптируют текущие тренды под plus size. Elena Miro — не просто модный бренд. Это стиль жизни, в основе которого лежит оригинальность и стремление всегда быть в гармонии с собой.
В коллекцию Elena Miro весна-лето 2017 также включены удобные зауженные брюки, свободные кардиганы, а так же вязанный трикотаж и джемпера в которых нежный цветочный узор удачно пересекается с ярким микро-геометрическим рисунком. Все предметы одежды Elena Miro пошиты из высококачественных тканей. Размерный ряд одежды полных для молодых женщин от 46-54 размеров.
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