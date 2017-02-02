Коллекция модной одежды Caterina Leman, Весна-Лето 2017
Платья и костюмы «Катерина Леман» насыщенных цветов призваны подчеркнуть женственность и весеннее настроение
Премьерная коллекция Весна-Лето 2017 бренда Caterina Leman открывает весну в наших сердцах и в наших гардеробах. С первыми лучами теплого солнца в нас просыпается надежда, что пришла весна. И сразу хочется обновить гардероб, перестать кутаться, снять все темное и тяжелое.
Pre-collection Caterina Leman предлагает нам модные платья и костюмы насыщенных цветов, рождающие весеннее настроение и вносящие в жизнь новые краски и новые перспективы. Каждое из них достойно стать нарядом для романтичных весенних встреч или вдохновляющим решением для офиса.
Классические силуэты и лаконичные линии в сочетании с модными акцентами призваны подчеркнуть женственность. А свежие оттенки бирюзы, нежный пепельно-розовый и яркий коралл добавят блеск глазам и легкость походке.
Фото и материалы компании Caterina Group
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