Коллекция модной одежды Caterina Leman, Весна-Лето 2017 Платья и костюмы «Катерина Леман» насыщенных цветов призваны подчеркнуть женственность и весеннее настроение Новости Fashion Street

Премьерная коллекция Весна-Лето 2017 бренда Caterina Leman открывает весну в наших сердцах и в наших гардеробах. С первыми лучами теплого солнца в нас просыпается надежда, что пришла весна. И сразу хочется обновить гардероб, перестать кутаться, снять все темное и тяжелое.

Pre-collection Caterina Leman предлагает нам модные платья и костюмы насыщенных цветов, рождающие весеннее настроение и вносящие в жизнь новые краски и новые перспективы. Каждое из них достойно стать нарядом для романтичных весенних встреч или вдохновляющим решением для офиса.

Патье в крупную полоску для романтичных весенних встреч. Caterina Leman SS 2017 Платья и костюмы «Катерина Леман» насыщенных цветов Красное платье с пояском. Коллекция Caterina Leman, Весна-Лето 2017

Классические силуэты и лаконичные линии в сочетании с модными акцентами призваны подчеркнуть женственность. А свежие оттенки бирюзы, нежный пепельно-розовый и яркий коралл добавят блеск глазам и легкость походке.

Фото и материалы компании Caterina Group