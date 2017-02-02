Модная верхняя одежда в магазинах «Кашемир Москвы». Весна 2017
Огромный выбор пальто самых разнообразных расцветок и стильных фасонов.
Рады представить новую коллекцию женского пальто «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017. Модный тренд весны — элегантное пальто свободного силуэта. Оно универсально, — замечательно смотрится на любом типе фигуры, и с ним легко комбинировать модные аксессуары из Вашего гардероба. Кроме того, в коллекции очень много моделей длинных и коротких пальто (пальто-пиджак или пальто до средины бедра) которые эффектно подчеркнут вашу индивидуальность.
Цветовая гамма коллекции: бежевый, темно-синий, голубой, сливовый, бирюзовый, горчица, благородная пастель.
Купить понравившуюся модель пальто несложно: необходимо всего лишь посетить один из московских салонов «Кашемир Москвы». Среди более трехсот моделей женского пальто вы обязательно выберете один или несколько вариантов стильной, комфортной и очень женственной верхней одежды сезона Весна 2017.
- м. Маяковская, 1-я Тверская-Ямская улица, 10;
- м. Добрынинская, ул. Люсиновская, 2, стр.1;
- м. Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 3, корп. 4;
- м. Курская, ул. Земляной Вал, 21, корп. 2;
- м. Менделеевская, ул. Новослободская, 35;
- м. Октябрьская, ул. Б. Якиманка, 50;
- м. Белорусская, ул. 2-я Брестская, 37;
- м. Марксистская, ул. Таганская, 26, стр. 1
- м. Сухаревская, ул. Сретенка, 30
По материалам пресс-релиза «Кашемир Москвы»
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