Модная верхняя одежда в магазинах «Кашемир Москвы». Весна 2017 Огромный выбор пальто самых разнообразных расцветок и стильных фасонов. Новости Fashion Street

Рады представить новую коллекцию женского пальто «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017. Модный тренд весны — элегантное пальто свободного силуэта. Оно универсально, — замечательно смотрится на любом типе фигуры, и с ним легко комбинировать модные аксессуары из Вашего гардероба. Кроме того, в коллекции очень много моделей длинных и коротких пальто (пальто-пиджак или пальто до средины бедра) которые эффектно подчеркнут вашу индивидуальность.

Цветовая гамма коллекции: бежевый, темно-синий, голубой, сливовый, бирюзовый, горчица, благородная пастель.

Пальто с пояском, мягкий воротник стойка. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто средней длины без воротника из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Женское пальто средней длины. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто свободного силуэта с накладными карманами. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто-пиджак с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Элегантное пальто полуоблегающего силуэта, пастельный тон. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017

Двубортное длинное пальто, темно-синий. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто средней длинны, лайм. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Женское пальто из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Модное пальто свободного силуэта. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Короткое пальто в мелкую клетку. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Нарядное весенне пальто с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017

Купить понравившуюся модель пальто несложно: необходимо всего лишь посетить один из московских салонов «Кашемир Москвы». Среди более трехсот моделей женского пальто вы обязательно выберете один или несколько вариантов стильной, комфортной и очень женственной верхней одежды сезона Весна 2017.

м. Маяковская, 1-я Тверская-Ямская улица, 10;

м. Добрынинская, ул. Люсиновская, 2, стр.1;

м. Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 3, корп. 4;

м. Курская, ул. Земляной Вал, 21, корп. 2;

м. Менделеевская, ул. Новослободская, 35;

м. Октябрьская, ул. Б. Якиманка, 50;

м. Белорусская, ул. 2-я Брестская, 37;

м. Марксистская, ул. Таганская, 26, стр. 1

м. Сухаревская, ул. Сретенка, 30

По материалам пресс-релиза «Кашемир Москвы»