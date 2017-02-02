фото 1: Модная одежда в магазинах «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Новости Fashion Street 02.02.2017

Модная верхняя одежда в магазинах «Кашемир Москвы». Весна 2017

Огромный выбор пальто самых разнообразных расцветок и стильных фасонов.

Рады представить новую коллекцию женского пальто «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017. Модный тренд весны — элегантное пальто свободного силуэта. Оно универсально, — замечательно смотрится на любом типе фигуры, и с ним легко комбинировать модные аксессуары из Вашего гардероба. Кроме того, в коллекции очень много моделей длинных и коротких пальто (пальто-пиджак или пальто до средины бедра) которые эффектно подчеркнут вашу индивидуальность.

Цветовая гамма коллекции: бежевый, темно-синий, голубой, сливовый, бирюзовый, горчица, благородная пастель.

фото 1: Пальто с пояском, мягкий воротник стойка. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто с пояском, мягкий воротник стойка. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 2: Пальто средней длины без воротника из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто средней длины без воротника из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 3: Женское пальто средней длины. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Женское пальто средней длины. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 4: Пальто свободного силуэта с накладными карманами. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто свободного силуэта с накладными карманами. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 5: Пальто-пиджак с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто-пиджак с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 6: Элегантное пальто полуоблегающего силуэта, пастельный тон. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Элегантное пальто полуоблегающего силуэта, пастельный тон. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 1: Двубортное длинное пальто, темно-синий. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Двубортное длинное пальто, темно-синий. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 2: Пальто средней длинны, лайм. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Пальто средней длинны, лайм. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 3: Женское пальто из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Женское пальто из коллекции «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 4: Модное пальто свободного силуэта. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Модное пальто свободного силуэта. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 5: Короткое пальто в мелкую клетку. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Короткое пальто в мелкую клетку. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017
фото 6: Нарядное весенне пальто с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017 Нарядное весенне пальто с капюшоном. «Кашемир Москвы», ВЕСНА 2017

Купить понравившуюся модель пальто несложно: необходимо всего лишь посетить один из московских салонов «Кашемир Москвы». Среди более трехсот моделей женского пальто вы обязательно выберете один или несколько вариантов стильной, комфортной и очень женственной верхней одежды сезона Весна 2017.

По материалам пресс-релиза «Кашемир Москвы»

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