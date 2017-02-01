фото 1: Модная и элегантная Обувь Moreschi, ss 2017 Новости Fashion Street 01.02.2017

Коллекция обуви Moreschi, весна-лето 2017

Модели обуви Moreschi выполнены из натуральных материалов с применением ручного труда.

Коллекция обуви Moreschi весна-лето 2017 — симбиоз бережного использования наследия мастерства и традиций с тенденциями современной моды и технологий. Обувь Moreschi — «100% Сделано в Италии».

Модели обуви очень элегантны и выполнены из натуральных материалов с применением ручного труда.

фото 1: Обувь Moreschi, черные мужские туфли из коллекция весна-лето 2017 Обувь Moreschi, черные мужские туфли из коллекция весна-лето 2017
фото 2: Мужские лаковые туфли, из коллекции Moreschi SS 2017 Мужские лаковые туфли, из коллекции Moreschi SS 2017
фото 3: Элегантные ботинки. Обувь Moreschi весна-лето 2017 Элегантные ботинки. Обувь Moreschi весна-лето 2017
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