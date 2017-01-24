фото 1: Модная обувь и сумки от Балдинини, весна 2017 Новости Fashion Street 24.01.2017

Яркие решения в новой коллекции обуви и аксессуаров Baldinini, SS' 2016

Сумочки и обувь Baldinini идеально сочетаются друг с другом

Новая коллекция обуви и аксессуаров итальянского бренда Baldinini вновь радует своих поклонников. Для сезона весна-лето 2017 дизайнеры Baldinini подготовили две коллекции: базовая сезонная и капсульная коллекция обуви — Gimmy Baldinini. Цветовая гамма коллекции выглядит элегантно и благородно: много цветочных оттенков розового, бирюзы, фуксии. Особый акцент в новой коллекции сделан на материалы. Как всегда, это кожа наивысшего качества, но на сей раз был использован целый ряд передовых видов обработки.

фото 1: Летняя сумочка Baldinini весна-лето 2017 Летняя сумочка Baldinini весна-лето 2017
фото 2: Удобная сумка Baldinini весна-лето 2017 Удобная сумка Baldinini весна-лето 2017
фото 3: Сумочка с цветочными принтами Baldinini весна-лето 2017 Сумочка с цветочными принтами Baldinini весна-лето 2017
фото 4: Лаковая сумочка Baldinini весна-лето 2017 Лаковая сумочка Baldinini весна-лето 2017
фото 5: Вечерняя сумочка Baldinini весна-лето 2017 Вечерняя сумочка Baldinini весна-лето 2017
фото 6: Деловая сумочка Baldinini весна-лето 2017 Деловая сумочка Baldinini весна-лето 2017
фото 1: Лаковые лодочки Baldinini весна-лето 2017 Лаковые лодочки Baldinini весна-лето 2017
фото 2: Босоножки карамельной палитры Baldinini весна-лето 2017 Босоножки карамельной палитры Baldinini весна-лето 2017
фото 3: Удобные босоножки, коллекция Балдининиi весна-лето 2017 Удобные босоножки, коллекция Балдининиi весна-лето 2017
фото 4: Черные босоножкии сабо на сплошной подошве Baldinini весна-лето 2017 Черные босоножкии сабо на сплошной подошве Baldinini весна-лето 2017
фото 5: Босоножки с оригинальным принтом Baldinini весна-лето 2017 Босоножки с оригинальным принтом Baldinini весна-лето 2017
фото 6: Кроссовки, из коллекции Baldinini весна-лето 2017 Кроссовки, из коллекции Baldinini весна-лето 2017

Сумочки и обувь Baldinini идеально сочетаются друг с другом, создавая универсальный и абсолютно элегантный модный образ.

Информация и фото предоставлены пресс-офисом NO ONE

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