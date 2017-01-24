Яркие решения в новой коллекции обуви и аксессуаров Baldinini, SS' 2016 Сумочки и обувь Baldinini идеально сочетаются друг с другом Новости Fashion Street

Новая коллекция обуви и аксессуаров итальянского бренда Baldinini вновь радует своих поклонников. Для сезона весна-лето 2017 дизайнеры Baldinini подготовили две коллекции: базовая сезонная и капсульная коллекция обуви — Gimmy Baldinini. Цветовая гамма коллекции выглядит элегантно и благородно: много цветочных оттенков розового, бирюзы, фуксии. Особый акцент в новой коллекции сделан на материалы. Как всегда, это кожа наивысшего качества, но на сей раз был использован целый ряд передовых видов обработки.

Летняя сумочка Baldinini весна-лето 2017 Удобная сумка Baldinini весна-лето 2017 Сумочка с цветочными принтами Baldinini весна-лето 2017 Лаковая сумочка Baldinini весна-лето 2017 Вечерняя сумочка Baldinini весна-лето 2017 Деловая сумочка Baldinini весна-лето 2017

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Сумочки и обувь Baldinini идеально сочетаются друг с другом, создавая универсальный и абсолютно элегантный модный образ.

Информация и фото предоставлены пресс-офисом NO ONE