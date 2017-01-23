Коллекция модной одежды Guess Jeans, весна 2017 Шелковые длинные в пол платья, юбка-карандаш, спадающие с плеча кокетливые топы, джинсовые шорты Новости Fashion Street

Женская коллекция Guess Jeans, весна 2017 отличается элегантностью линий, включает в себя шелковые и романтичные длинные в пол платья, спадающие с плеча кокетливые топы, однотонные джинсовые шорты. Воплощение истинного образа Guess — луки из денима, а также облегающая темная юбка-карандаш, придающая классический строгий оттенок коллекции. В женской коллекции преобладают песочный и пастельные тона, а также белый; темно-синяя ткань с полоской и ткань глубокого синего цвета с розовым цветочным принтом.

В коллекции для мужчин представлены однотонные и полосатые рубашки с длинным рукавом и круглым вырезом, вещи с принтом «милитари», легкие джинсы с молниями на карманах. Вариации брюк поражают разнообразием фасонов и цветов этой весной.

Уникальный лососево-красный мужской бомбер «Калифорния» с элегантной вышивкой на спине отражает стиль «Солнечной Калифорнии». Цветовая палитра мужской коллекции Guess Jeans, весна 2017 также включает в себя песочные и болотные тона, микс синих оттенков и тропические принты.

Мужской бомбер «Калифорния», романтичное платье с декольте. Guess Jeans, весна 2017 Модель из коллекции модной одежды Guess Jeans, весна 2017 Шелковое длинное в пол платье. Guess Jeans, весна 2017

Guess представляет рекламную кампанию весенней коллекции 2017 года

Нью-Йорк. В этом сезоне, GUESS запускает рекламную кампанию с участием GUESS Girl Хейли Болдуин, наряду с моделями Стефано Сала и Эммы Штерн. На великолепных, наполненных солнцем фотографиях, модели в одежде из новой весенней коллекции GUESS Jeans, 2017 на фоне красивого Палм-Спрингс.

Арт-директор рекламной кампании — Пол Марчиано, главный креативный директор GUESS. Отснял ее известный фотограф Райн Аяш, запечатлевший непринужденную сексуальность GUESS Girl Хейли Болдуин и Эммы Штерн. Стефано Сала позирует расслабленно и соблазнительно, отражая стиль новой мужской коллекции Guess. Фотографии прекрасно воплощают модные тенденции сезона весна 2017: легкие женственные образы и смелые детали мужской одежды.

Материалы и фото предоставлены PR службой Principe