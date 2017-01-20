Коллекция итальянской обуви Baldan, весна-лето 2017 Модные босоножки и летние туфли на платформе с оригинальным и смелым дизайном Новости Fashion Street

В коллекции Baldan весна-лето 2017 можно найти обувь на любой вкус, — изящные красные или лимонные лаковые туфли на тонком каблучке, сандалии с невероятной дизайнерской отделкой, босоножки с разноцветными ремешками на удобной колодке. Летние слипоны на высокой толстой платформе, которая декорирована широкой джутовой отделкой. Модели слипонов Baldan весна-лето 2017 декорированы золотистой кожей, текстилем, стразами, металлическими клепками.

бренд : Baldan

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