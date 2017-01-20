фото 1: Модная обувь, слипоны Baldan весна-лето 2017 Новости Fashion Street 20.01.2017

Коллекция итальянской обуви Baldan, весна-лето 2017

Модные босоножки и летние туфли на платформе с оригинальным и смелым дизайном

В коллекции Baldan весна-лето 2017 можно найти обувь на любой вкус, — изящные красные или лимонные лаковые туфли на тонком каблучке, сандалии с невероятной дизайнерской отделкой, босоножки с разноцветными ремешками на удобной колодке. Летние слипоны на высокой толстой платформе, которая декорирована широкой джутовой отделкой. Модели слипонов Baldan весна-лето 2017 декорированы золотистой кожей, текстилем, стразами, металлическими клепками.

фото 1: Коллекция итальянской обуви Baldan весна-лето 2017 Коллекция итальянской обуви Baldan весна-лето 2017
фото 2: Бежевые туфли на тонкой шпильке, Baldan весна-лето 2017 Бежевые туфли на тонкой шпильке, Baldan весна-лето 2017
фото 3: Изящные туфли на устойчивом каблуке, летние туфли на сплошной подошве. Baldan весна-лето 2017 Изящные туфли на устойчивом каблуке, летние туфли на сплошной подошве. Baldan весна-лето 2017
фото 4: Босоножки с эффектной отделкой в полоску; элегантные лаковые туфельки. Baldan весна-лето 2017 Босоножки с эффектной отделкой в полоску; элегантные лаковые туфельки. Baldan весна-лето 2017
фото 5: Летние ботинки (слипоны) на плоской платформе с джутовой отделкой. Baldan весна-лето 2017 Летние ботинки (слипоны) на плоской платформе с джутовой отделкой. Baldan весна-лето 2017
фото 6: Летняя коллекция итальянской обуви Балдан, сезон весна-лето 2017 Летняя коллекция итальянской обуви Балдан, сезон весна-лето 2017
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