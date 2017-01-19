Буйство красок и разнообразие фактур, характерные для обуви Loriblu Цветные лодочки, лаковые балетки и туфли, роскошные ботильоны в новой коллекции обуви Лориблю весна-лето 2017 Новости Fashion Street

Буйство красок и разнообразие фактур, характерны для коллекции обуви Loriblu в новом сезоне весна-лето 2017. Это настоящий праздник для любителей итальянского качества. Цветные босоножки на плоском каблучке из лаковой кожи с разноцветными ремешками, удобные балетки, элегантные туфли на тонкой шпильке или роскошные летние ботильоны — идеальное дополнение к легкому летнему платью.

Коллекция обуви Loriblu весна-лето 2017 года — это множество цветовых вариаций и моделей.

бренд : Loriblu

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