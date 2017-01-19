фото 1: Модная обувь loriblu на лето 2017 Новости Fashion Street 19.01.2017

Буйство красок и разнообразие фактур, характерные для обуви Loriblu

Цветные лодочки, лаковые балетки и туфли, роскошные ботильоны в новой коллекции обуви Лориблю весна-лето 2017

Буйство красок и разнообразие фактур, характерны для коллекции обуви Loriblu в новом сезоне весна-лето 2017. Это настоящий праздник для любителей итальянского качества. Цветные босоножки на плоском каблучке из лаковой кожи с разноцветными ремешками, удобные балетки, элегантные туфли на тонкой шпильке или роскошные летние ботильоны — идеальное дополнение к легкому летнему платью.

Коллекция обуви Loriblu весна-лето 2017 года — это множество цветовых вариаций и моделей.

фото 1: Босоножки с принтом, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Босоножки с принтом, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 2: Стильные босоножки на шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Стильные босоножки на шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 3: Туфли оранжевые на шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Туфли оранжевые на шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 4: Танкетки на белой подошве, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Танкетки на белой подошве, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 5: Летние цветные босоножки, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Летние цветные босоножки, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 6: Мужские туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Мужские туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 1: Мужские коричневые туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Мужские коричневые туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 2: Плетеные босоножки на высокой шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Плетеные босоножки на высокой шпильке, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 3: Открытые летние туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Открытые летние туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 4: Женские туфли с разноцветной бахромой, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Женские туфли с разноцветной бахромой, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 5: Вечерние жемчужные туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Вечерние жемчужные туфли, коллекция Loriblu весна-лето 2017
фото 6: Удобные босоножки с цветными ремешками, коллекция Loriblu весна-лето 2017 Удобные босоножки с цветными ремешками, коллекция Loriblu весна-лето 2017

Информация и фото предоставлены PR-агенством Icon Communications

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