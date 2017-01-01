фото 1: Нарядные платья, -коллекция модной одежды Юлии Прохоровой Новости Fashion Street 01.01.2017

Нарядные и вечерние платья из новогодней коллекции Beloe Zoloto 2017

Мотивы подводных глубин и легкость полупрозрачных тканей в дизайнерской коллекции Юлии Прохоровой

Морские глубины притягивают и завораживают. В этой параллельной реальности краски становятся более насыщенными, силуэты — обтекаемыми, движения приобретают гипнотическую плавность. Подводный мир стал тем фантастическим местом действия, в котором наше внимание захватывает новогодняя коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto.

«Я очень люблю творческие сьемки и фотопроекты, которые несут в себе что-то помимо красоты, — говорит дизайнер Юлия Прохорова. — Подводный мир окутан тайной, мистикой и волшебством. А в сочетании с новогодней тематикой вызывает еще больше эмоций. Платья под водой приобретают удивительные формы, необыкновенную пластичность, легкость, нереальность… Мне хотелось показать свое творчество с новой стороны, представить его более эстетично и тонко».

фото 1: Голубое платье, из коллекции Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017 Голубое платье, из коллекции Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017
фото 2: Нарядное красное платье. Коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017 Нарядное красное платье. Коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017
фото 3: Вечернее платье из новогодней коллекции Юлии Прохоровой, Beloe Zoloto 2017 Вечернее платье из новогодней коллекции Юлии Прохоровой, Beloe Zoloto 2017

Мотивы подводных глубин проскальзывают в самой коллекции - будь то легкость полупрозрачных тканей, рождающая ассоциации с морской пеной, оттенки синего или сияющая «чешуя», представляющая шанс блистать на любой новогодней вечеринке в образе случайно оказавшейся на земном празднике русалки.

Материалы и фото предоставлены «Модным домом «Юлии Прохоровой»

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