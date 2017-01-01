Нарядные и вечерние платья из новогодней коллекции Beloe Zoloto 2017
Мотивы подводных глубин и легкость полупрозрачных тканей в дизайнерской коллекции Юлии Прохоровой
Морские глубины притягивают и завораживают. В этой параллельной реальности краски становятся более насыщенными, силуэты — обтекаемыми, движения приобретают гипнотическую плавность. Подводный мир стал тем фантастическим местом действия, в котором наше внимание захватывает новогодняя коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto.
«Я очень люблю творческие сьемки и фотопроекты, которые несут в себе что-то помимо красоты, — говорит дизайнер Юлия Прохорова. — Подводный мир окутан тайной, мистикой и волшебством. А в сочетании с новогодней тематикой вызывает еще больше эмоций. Платья под водой приобретают удивительные формы, необыкновенную пластичность, легкость, нереальность… Мне хотелось показать свое творчество с новой стороны, представить его более эстетично и тонко».
Мотивы подводных глубин проскальзывают в самой коллекции - будь то легкость полупрозрачных тканей, рождающая ассоциации с морской пеной, оттенки синего или сияющая «чешуя», представляющая шанс блистать на любой новогодней вечеринке в образе случайно оказавшейся на земном празднике русалки.
Материалы и фото предоставлены «Модным домом «Юлии Прохоровой»
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