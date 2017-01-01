Нарядные и вечерние платья из новогодней коллекции Beloe Zoloto 2017 Мотивы подводных глубин и легкость полупрозрачных тканей в дизайнерской коллекции Юлии Прохоровой Новости Fashion Street

Морские глубины притягивают и завораживают. В этой параллельной реальности краски становятся более насыщенными, силуэты — обтекаемыми, движения приобретают гипнотическую плавность. Подводный мир стал тем фантастическим местом действия, в котором наше внимание захватывает новогодняя коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto.

«Я очень люблю творческие сьемки и фотопроекты, которые несут в себе что-то помимо красоты, — говорит дизайнер Юлия Прохорова. — Подводный мир окутан тайной, мистикой и волшебством. А в сочетании с новогодней тематикой вызывает еще больше эмоций. Платья под водой приобретают удивительные формы, необыкновенную пластичность, легкость, нереальность… Мне хотелось показать свое творчество с новой стороны, представить его более эстетично и тонко».

Голубое платье, из коллекции Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017 Нарядное красное платье. Коллекция Yulia Prokhorova Beloe Zoloto 2017 Вечернее платье из новогодней коллекции Юлии Прохоровой, Beloe Zoloto 2017

Мотивы подводных глубин проскальзывают в самой коллекции - будь то легкость полупрозрачных тканей, рождающая ассоциации с морской пеной, оттенки синего или сияющая «чешуя», представляющая шанс блистать на любой новогодней вечеринке в образе случайно оказавшейся на земном празднике русалки.

Материалы и фото предоставлены «Модным домом «Юлии Прохоровой»