Шедевры высокого ювелирного искусства в московских бутиках BVLGARI
Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations
В Москву прибыли уникальные драгоценности из новой коллекции высокого ювелирного искусства The Maginficent Inspirations. Вдохновленные тремя главными темами — Italian Extravaganza, Mediterranean Eden и Roman Heritage, — украшения представлены в фирменных бутиках на Кузнецком мосту и в ГУМе весь праздничный сезон в декабре и январе.
На коктейль в честь предпоказа шедевров римского Дома собрались клиенты и друзья бренда, среди которых посол Bulgari в России актриса Светлана Ходченкова, светская дама Анна Ивченко, актриса и кинопродюсер Рената Пиотровски. Гостей встречали руководители ювелирного и часового департаментов Bulgari.
Информация и фото предоставлены: PR-propagandagem
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