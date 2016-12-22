Шедевры высокого ювелирного искусства в московских бутиках BVLGARI Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations Новости Fashion Street

В Москву прибыли уникальные драгоценности из новой коллекции высокого ювелирного искусства The Maginficent Inspirations. Вдохновленные тремя главными темами — Italian Extravaganza, Mediterranean Eden и Roman Heritage, — украшения представлены в фирменных бутиках на Кузнецком мосту и в ГУМе весь праздничный сезон в декабре и январе.

На коктейль в честь предпоказа шедевров римского Дома собрались клиенты и друзья бренда, среди которых посол Bulgari в России актриса Светлана Ходченкова, светская дама Анна Ивченко, актриса и кинопродюсер Рената Пиотровски. Гостей встречали руководители ювелирного и часового департаментов Bulgari.

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На предпоказе новой коллекции Bulgari, — The Maginficent Inspirations Посол Bulgari в России — актриса Светлана Ходченкова Клиенты и друзья бренда на коктейле в честь предпоказа шедевров римского Дома BVLGARI Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations, BVLGARI Колье из белого золота, коллекция Serpenti, The Maginficent Inspirations Колье и кольцо из новой коллекции The Maginficent Inspirations

Информация и фото предоставлены: PR-propagandagem