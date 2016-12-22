фото 1: Ювелирные аксессуары Булгари, коллекция Serpenti Новости Fashion Street 22.12.2016

Шедевры высокого ювелирного искусства в московских бутиках BVLGARI

Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations

В Москву прибыли уникальные драгоценности из новой коллекции высокого ювелирного искусства The Maginficent Inspirations. Вдохновленные тремя главными темами — Italian Extravaganza, Mediterranean Eden и Roman Heritage, — украшения представлены в фирменных бутиках на Кузнецком мосту и в ГУМе весь праздничный сезон в декабре и январе.

На коктейль в честь предпоказа шедевров римского Дома собрались клиенты и друзья бренда, среди которых посол Bulgari в России актриса Светлана Ходченкова, светская дама Анна Ивченко, актриса и кинопродюсер Рената Пиотровски. Гостей встречали руководители ювелирного и часового департаментов Bulgari.

фото 1: На предпоказе новой коллекции Bulgari, — The Maginficent Inspirations На предпоказе новой коллекции Bulgari, — The Maginficent Inspirations
фото 2: Посол Bulgari в России — актриса Светлана Ходченкова Посол Bulgari в России — актриса Светлана Ходченкова
фото 3: Клиенты и друзья бренда на коктейле в честь предпоказа шедевров римского Дома BVLGARI Клиенты и друзья бренда на коктейле в честь предпоказа шедевров римского Дома BVLGARI
фото 4: Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations, BVLGARI Уникальные драгоценности из новой коллекции The Maginficent Inspirations, BVLGARI
фото 5: Колье из белого золота, коллекция Serpenti, The Maginficent Inspirations Колье из белого золота, коллекция Serpenti, The Maginficent Inspirations
фото 6: Колье и кольцо из новой коллекции The Maginficent Inspirations Колье и кольцо из новой коллекции The Maginficent Inspirations

Информация и фото предоставлены: PR-propagandagem

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