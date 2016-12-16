фото 1: Модная одежда от Caterina Leman, — идеальный выбор Новости Fashion Street 16.12.2016

Современная интерпретация женственности и элегантности от Caterina Leman

Модная одежда от Caterina Leman, — идеальный выбор для любого мероприятия

Современная интерпретация женственности и элегантности от Caterina Leman идеальный выбор для любого мероприятия. Блеск пайеток, чтобы завидовали даже звезды, лаконичность линий, чтобы подчеркнуть индивидуальность и идеальная посадка, чтобы чувствовать себя королевой весь вечер. Плюс маленький штрих: в платье мечты загадывайте самые смелые желания — это сделает глаза выразительными, а походку летящей.

фото 1: Женственность и элегантность от Caterina Leman Женственность и элегантность от Caterina Leman
фото 2: NewYearSale в Caterina Leman. Модная одежда. NewYearSale в Caterina Leman. Модная одежда.
фото 3: Модный офисный комплект Caterina Leman Модный офисный комплект Caterina Leman
фото 4: Вечерний наряд Caterina Leman Вечерний наряд Caterina Leman
фото 5: Нарядная блуза Caterina Leman Нарядная блуза Caterina Leman
фото 6: Брючный костюм Caterina Leman Брючный костюм Caterina Leman

Праздничные покупки в магазинах Caterina Leman — это всегда выгодно!

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Фото и материалы компании Caterina Group

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