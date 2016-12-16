Современная интерпретация женственности и элегантности от Caterina Leman Модная одежда от Caterina Leman, — идеальный выбор для любого мероприятия Новости Fashion Street

Современная интерпретация женственности и элегантности от Caterina Leman идеальный выбор для любого мероприятия. Блеск пайеток, чтобы завидовали даже звезды, лаконичность линий, чтобы подчеркнуть индивидуальность и идеальная посадка, чтобы чувствовать себя королевой весь вечер. Плюс маленький штрих: в платье мечты загадывайте самые смелые желания — это сделает глаза выразительными, а походку летящей.

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Фото и материалы компании Caterina Group