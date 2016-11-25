Модное зимнее пальто в магазинах «Кашемир Москвы»
Только лучшие модели верхней женской одежды сезона зима 2016/2017.
Все модные тенденции сезона зима 2016/2017 нашли свое отражение в новой коллекции женского пальто «Кашемир Москвы», — это и романтичные пальто с укороченным и расклешенным рукавом; и элегантные бизнес-пальто с четкими формами; и дизайнерские изделия, которые эффектно подчеркнут вашу индивидуальность.
Купить понравившуюся модель пальто несложно: необходимо всего лишь посетить один из московских салонов «Кашемир Москвы». Среди более трехсот моделей женского пальто вы обязательно выберете один или несколько вариантов стильной, комфортной и очень женственной верхней одежды сезона зима 2016/2017.
- м. Маяковская, 1-я Тверская-Ямская улица, 10;
- м. Добрынинская, ул. Люсиновская, 2, стр.1;
- м. Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 3, корп. 4;
- м. Курская, ул. Земляной Вал, 21, корп. 2;
- м. Менделеевская, ул. Новослободская, 35;
- м. Октябрьская, ул. Б. Якиманка, 50;
- м. Белорусская, ул. 2-я Брестская, 37;
- м. Марксистская, ул. Таганская, 26, стр. 1
По материалам пресс-релиза «Кашемир Москвы»
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