фото 1: Зимнее пальто с шикарным воротником 2016/2017 Новости Fashion Street 25.11.2016

Модное зимнее пальто в магазинах «Кашемир Москвы»

Только лучшие модели верхней женской одежды сезона зима 2016/2017.

Все модные тенденции сезона зима 2016/2017 нашли свое отражение в новой коллекции женского пальто «Кашемир Москвы», — это и романтичные пальто с укороченным и расклешенным рукавом; и элегантные бизнес-пальто с четкими формами; и дизайнерские изделия, которые эффектно подчеркнут вашу индивидуальность.

фото 1: Темно-сенее зимнее пальто в магазинах «Кашемир Москвы», зима 2016/2017 Темно-сенее зимнее пальто в магазинах «Кашемир Москвы», зима 2016/2017
фото 2: Пальто утепленное зимнее, цвет горчица. «Кашемир Москвы» Пальто утепленное зимнее, цвет горчица. «Кашемир Москвы»
фото 3: Элегантное зимнее женское пальто в магазинах «Кашемир Москвы» зима 2016 Элегантное зимнее женское пальто в магазинах «Кашемир Москвы» зима 2016
фото 4: Пальто утепленное сиреневое с меховым воротником, «Кашемир Москвы 2016» Пальто утепленное сиреневое с меховым воротником, «Кашемир Москвы 2016»
фото 5: Зимнее пальто цвета бордо с меховым воротникомв магазинах, «Кашемир Москвы 2016» Зимнее пальто цвета бордо с меховым воротникомв магазинах, «Кашемир Москвы 2016»
фото 6: Пальто голубое зимнее с капюшоном и мехом в цвет пальто. «Кашемир Москвы» Пальто голубое зимнее с капюшоном и мехом в цвет пальто. «Кашемир Москвы»

Купить понравившуюся модель пальто несложно: необходимо всего лишь посетить один из московских салонов «Кашемир Москвы». Среди более трехсот моделей женского пальто вы обязательно выберете один или несколько вариантов стильной, комфортной и очень женственной верхней одежды сезона зима 2016/2017.

По материалам пресс-релиза «Кашемир Москвы»

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